Близкого друга Николаса Мадуро министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, занимавшего эту должность 11 лет, сместили с должности. Об этом сообщила в соцсети Х исполняющая обязанности президента страны Делис Родригес.

«Мы благодарим генерала Владимира Падрино Лопеса за его преданность нации и за то, что все эти годы он был первым солдатом, защищавшим нашу страну. Мы уверены, что он с той же самоотдачей и честью примет на себя возложенные на него новые обязанности», — сообщила Родригес.

По распоряжению Родригес пост Падрино Лопеса занял генерал Густаво Гонсалес Лопес. В январе Родригес назначила 65-летнего Гонсалеса Лопеса главой президентской гвардии и Главного управления военной контрразведки.

Reuters писало, что такие изменения — самые важные за все время кабинета Родригес. По данным агентства, они предвещают понижение в должности генерала, который руководил разветвленной армией Венесуэлы в течение многих лет при Мадуро. При этом Гонсалес Лопес находится под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов.

В феврале El País писала, что в высших эшелонах вооруженных сил Венесуэлы (FANB) растет недовольство из-за длительного пребывания у власти нынешнего военного руководства после захвата Мадуро. Источники издания сообщали, что особенно остро стоял вопрос с Падрино Лопесом, который возглавляет ведомство более 10 лет и стал «неприкасаемым».

Утром 3 января американские военные нанесли авиаудары по территории Венесуэлы. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон провел «успешный удар» по стране, в результате которого Николас Мадуро и его супруга захвачены и вывезены в Нью-Йорк.

По данным Минобороны Венесуэлы, в результате американского вторжения 83 человека погибли, пострадали как минимум 112.