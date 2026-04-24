Американский солдат спецназа, принимавший участие в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, был арестован в США. Причиной задержания стало то, что военный делал ставки на отстранение Мадуро от должности до того, как информация о рейде стала известна широкой общественности. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах и высокопоставленный военный источник сообщает CBS News.

Старший сержант армии США Ганнон Кен Ван Дайк был специалистом по связи и работал в Объединенном командовании специальных операций, которое курирует подразделения специального назначения первого уровня, сообщили CBS News несколько официальных лиц. За несколько часов до официального объявления президента Дональда Трампа о захвате лидера Венесуэлы Ван Дайк поставил более 32 тысяч долларов на бирже предсказаний Polymarket на отстранение Мадуро от власти. Таким образом военнослужащий выиграл более 409 тысяч долларов.

Суд Южного округа Нью-Йорка предъявил американскому военному обвинение по пяти пунктам, включая неправомерное использование конфиденциальной правительственной информации и мошенничество. По информации обвинения, военнослужащий на протяжении почти месяца принимал участие в планировании и реализации операции, в результате которой был захвачен Мадуро.

«Обвиняемый предположительно нарушил доверие, оказанное ему правительством Соединенных Штатов, используя секретную информацию о важной военной операции для ставок на время и исход этой операции, чтобы получить прибыль. Это явная инсайдерская торговля, и она является незаконной согласно федеральному закону», — приводит слова прокурора Южного округа Нью-Йорка издание.

В Polymarket заявили, что самостоятельно передали данные о подозрительной активности и подозрении на инсайдерскую торговлю в Минюст США. Этот случай стал первым, когда ведомство преследует военнослужащего по закону о торговле инсайдерской информацией на рынке прогнозов.