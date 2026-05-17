Госсекретарь США Марко Рубио, на протяжении всей политической карьеры жестко критиковавший Китай, во время визита в Пекин заговорил о сотрудничестве. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Еще будучи сенатором от Флориды, Рубио обвинял председателя КНР Си Цзиньпина в «преступлениях против человечности», поддерживал протесты в Гонконге, добивался санкций из-за политики китайских властей в Синьцзяне и выступал за расширение военной помощи Тайваню.

В 2020 году Пекин запретил Рубио въезд в Китай. Тем не менее во время майского визита президента США Дональда Трампа в КНР китайские власти разрешили госсекретарю приехать в составе делегации, объяснив это тем, что санкции были введены против «сенатора Рубио», а не против члена администрации.

Ранее СМИ сообщили, что Пекин обошел собственные санкции, введенные против Рубио, начав по-другому писать его фамилию. Незадолго до того, как он занял пост госсекретаря в январе 2025 года, в официальных заявлениях китайских властей появился другой китайский иероглиф в первом слоге его фамилии: 鲁比奥 вместо 卢比奥.

Перед визитом в КНР Рубио заявил, что Китай является «главным геополитическим вызовом для США», а по прибытии в Пекин госсекретарь говорил о «стратегической стабильности» и поиске точек соприкосновения.

«Практически нет проблемы в мире, которую мы не могли бы решить, если бы работали вместе», — заявил он.

Как пишет NYT, жесткая линия по ключевым вопросам сохраняется: Рубио выступает против поставок Китаю передовых полупроводников, настаивает на недопустимости «насильственного изменения статус-кво» вокруг Тайваня, а Госдепартамент продолжает санкционное давление на китайские компании.

Дональд Трамп находился с визитом в Китае с 13 по 15 мая. Это была его первая поездка в КНР с 2017 года. В ходе одной из встреч Трамп назвал Си «великим лидером». Главы государств обсудили двусторонние отношения и торговые ограничения, а также ситуацию вокруг Ирана и Тайваня. Трамп объявил, что стороны заключили «фантастические торговые соглашения».