Один из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов, бывший директор тех же издательств по продажам Павел Иванов и ответственный за склад и распространение литературы Артем Вахляев внесены список террористов и экстремистов. Это следует из обновленного перечня на сайте Росфинмониторинга.

Все трое являются фигурантами «дела книгоиздателей», возбужденного в мае этого года по чч. 1, 2, 3 ст. 282.2 — организация деятельности экстремистской организации, участие в такой деятельности и то же с использованием своего служебного положения. Самая тяжкая, третья часть статьи, по которой им предъявлено обвинение, грозит лишением свободы на срок до 12 лет. Дело связано с изданием и продажей книг, в которых, по мнению следствия, содержится пропаганда ЛГБТ*.

Как излагал Следственный комитет, «с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое сотрудников ООО “Индивидуум принт” из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, признанного экстремистской организацией на территории России».

«Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более 1000 экземпляров книг. <…> В ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято более 1000 экземпляров запрещенной литературы», — говорилось в сообщении ведомства.

Источник RTVI, знакомый с ситуацией, рассказал, что речь идет о книге «Лето в пионерском галстуке» авторства Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, а также еще девяти изданиях в жанре молодежного фикшена.

Задержанных в середине мая Протопопова, Иванова и Вахляева суд тогда же отправил под домашний арест. В июле эту меру пресечения всем троим продлили еще на четыре месяца.

В мае в рамках дела о пропаганде ЛГБТ* был задержан директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около десятка человек, однако после допроса в качестве свидетеля его отпустили, сообщал ТАСС. «Остальная информация не подлежит разглашению в интересах следствия», — сказали тогда агентству в издательстве.

В «Эксмо» ранее заявили ТАСС, что их деятельность не имеет отношения к пропаганде ЛГБТ*, а дело связано с книгами издательства Popcorn Books. В частности, были названы книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Малисовой и Сильвановой, которые вышли до принятия поправок, расширивших запрет пропаганды ЛГБТ* и до запрета «Международного движения ЛГБТ»* в России.

В связи с этим делом «Эксмо» потребовало от книжных магазинов изъять из продажи и «утилизировать на месте», либо вернуть около полусотни книг. Помимо двух упомянутых выше, в списке «запрещенной литературы» значились книги «Девушка из Дании», «Дни нашей жизни», «Окна во двор», «Выйди из шкафа», а также «Элизиум», «Назови меня своим именем», «Закрытые. Жизнь гомосексуалов* в СССР» и другие.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России