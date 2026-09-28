МИД Литвы завершил подготовку нового пакета санкций, в котором предлагается ограничить возможности граждан России и Беларуси покупать недвижимость вблизи стратегически важных объектов инфраструктуры и военных полигонов. Об этом сообщает LRT.

«Нужно ограничить приобретение такой недвижимости, которая находится рядом с важными для безопасности объектами и сооружениями, рядом с военными полигонами, чтобы это не создавало дополнительных рисков для осуществляемой там деятельности или функционирования этих объектов», — заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

В 2023 году по инициативе консерваторов, которые тогда были у власти, сейм Литвы запретил россиянам без ВНЖ покупать жилье. Теперь консерваторы в оппозиции и называют новый пакет компромиссным вариантом, так как выступают за более жесткие меры — ограничение покупки недвижимости для всех граждан РФ и Беларуси.

Они поддерживают предложение МИД, считая, что недвижимость рядом со стратегически важными объектами может использоваться в разведывательных целях.

Россиянам и белорусам в Литве принадлежит около 14 тыс. объектов недвижимости — в основном в крупных городах и приграничных муниципалитетах.

По данным LRT.lt, в 2022—2024 годах почти 1900 россиян и более 1100 белорусов приобрели недвижимость в Литве в радиусе 10 км от объектов критической инфраструктуры. У некоторых из них был временный вид на жительство в стране.

В предложенном МИД санкционном пакете также предлагается запретить гражданам РФ и Беларуси деятельность в сферах образования, культуры, спорта и развлечений. Запрет хотят применять к лицам, которые поддерживают СВО, «содействуют нарушениям прав человека» и «представляют угрозу демократии», говорится в публикации.

О поправках, предложенных внешнеполитическим ведомством Литвы, стало известно в конце июля нынешнего года. Если парламент их одобрит, они могут вступить в силу с 1 января 2027 года.