Готовящийся фильм об убитом в 1991 году советском певце и композиторе Игоре Талькове будет скорее притчей, чем реконструкцией реальных событий, рассказал RTVI один из его авторов, шоураннер сериала «Фишер» Сергей Кальварский. По его словам, проект пока находится в начальной стадии и работа над ним проходит «довольно трудно».

«Пока на уровне сценария, пока рассказывать абсолютно нечего», — сказал он.

На вопрос, войдут ли в картину новые обстоятельства дела об убийстве музыканта, собеседник RTVI ответил отрицательно.

«Это же не документальное кино. Насколько мне известно, есть приговор суда. Дело закрыто, насколько мне известно, и следствие считает убийцей или подозреваемым, я не знаю, как правильно процессуально это называется, определенного человека», — добавил он.

Замысел картины Кальварский описал так:

«Мы не реконструируем события и никого не обвиняем, так или иначе. У нас художественное произведение, это скорее притча, это не имеет отношения к документалистике».

6 октября исполнится 35 лет со дня гибели Талькова: его застрелили за кулисами дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время концерта. Кальварский был тогда ведущим и со сцены объявил о том, что в артиста стреляли. В апреле 2025 года Петроградский районный суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы за убийство певца его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана. Тот живет в Израиле и, по данным СМИ, вину отрицает.

«Пока сложно сказать», — ответил Кальварский на вопрос, будет ли участвовать в создании фильма сын музыканта.

Работа над проектом, по его словам, «довольно трудная», и команда занимается ею «уже несколько лет».

Сам Игорь Тальков-младший на вопрос RTVI, получал ли он предложения поучаствовать в проекте, ответил коротко: «Не получал».

Что известно о проекте

Работу над фильмом под рабочим названием «Тальков» в марте 2023 года анонсировал генеральный продюсер «НМГ студии» Федор Бондарчук. Сценарий, по его словам, тогда уже писался.

22 марта, как писала «Российская газета», студия раскрыла подробности. Картину задумали как детектив, режиссером стал Евгений Сангаджиев, снявший сериалы «Хэппи-энд» и «Балет», а в число продюсеров вместе с Бондарчуком вошли Кальварский и Наталья Капустина.

В центре сюжета должна была оказаться не фигура убийцы, а поиск причин гибели музыканта. Авторы собирались использовать архивные съемки и свидетельства очевидцев.

Толчком к работе, как Кальварский тогда рассказывал РБК Life, стал его допрос в 2022 году: следователь вызвал его свидетелем, чтобы восстановить события того вечера. «Я был ведущим концерта, на котором убили Игоря, и некоторым образом был вовлечен в конфликт. И я считаю своим долгом напомнить о том, что Игорь был потрясающим человеком и артистом», — рассказывал он.

По данным издания, команда поддерживала контакт с родными Талькова, в том числе с его сыном.

В июне 2025 года Кальварский и Капустина сообщили «Ведомостям», что фильм снимут по заказу Первого канала, а сопродюсерами выступят Константин Эрнст и Сергей Титинков. Имя режиссера и дату выхода они тогда не назвали.

Сценарий, по словам Капустиной, все еще писался.

«Мы пока не можем рассказывать про конструкцию — надеемся, что это будет блокбастер. И при этом будет напоминать один классический авторский фильм», — пояснила она.

Кальварский допускал, что сам появится в картине в роли себя. Фраза «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова», по его словам, в фильме «конечно, тоже будет».

В январе 2026 года Кальварский в интервью «Снобу» отмечал, что работа идет тяжело.

«Этот фильм должны были снять и выпустить давным-давно. Но пока застряли в одной точке и не можем с нее сдвинуться — определиться, о чем же в итоге будет кино», — говорил он.

Тогда же он уточнял, что авторы не хотят делать байопик или фильм о последних сутках жизни Талькова и не будут касаться его личной жизни.