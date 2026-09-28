Парламент Венгрии, в состав которого входит премьер-министр Петер Мадьяр, приостановил его депутатскую неприкосновенность, сообщает Telex.hu. Об этом просила Генпрокуратура, которая хочет провести в его отношении уголовное разбирательство по делу о краже смартфона.

Речь идет о событиях 21 июня 2024 года, когда Мадьяр был депутатом Европарламента. Он отдыхал в ночном клубе в центре Будапешта, когда один из его спутников заметил, что некий мужчина снимает политика на мобильный телефон.

В ходе завязавшейся перепалки Мадьяр выхватил телефон из рук мужчины и не вернул, несмотря на просьбы. Как утверждает Генпрокуратура, потом он отрицал, что завладел чужим имуществом.

Покинув клуб, Мадьяр в сопровождении нескольких человек, включая хозяина смартфона, направился к набережной и выбросил аппарат в Дунай. Телефон стоимостью более 100 тыс. форинтов (около $280) позже извлекли водолазы, он был возвращен владельцу в рабочем состоянии.

«Данное поведение соответствует установленным законом признакам состава преступления „кража“», — говорилось в заявлении надзорного ведомства, которое в сентябре 2024 года просило Европарламент приостановить иммунитет Мадьяра для расследования.

Тогда Генпрокуратура получила отказ, следствие было прекращено. Однако в мае 2026 года, когда Мадьяр принес присягу в качестве премьера Венгрии и депутата национального парламента, расследование возобновилось.

Мадьяр сам попросил депутатов от возглавляемой им партии «Тиса» (141 место из 199) проголосовать за приостановку его депутатской неприкосновенности. Он заявил, что не совершал преступления, и по-прежнему убежден в правильности своих действий.

В результате решение о приостановке иммунитета было принято 139 голосами. Выступивших против и воздержавшихся не было.