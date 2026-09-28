Государственный трест «Арктикуголь» подал иск в норвежский суд из-за ареста судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Об этом ТАСС рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Да, иск подали. Сейчас идет разбирательство», — сказал министр.

Решение, по его словам, ожидается в течение пары недель. «По опыту — норвежская судебная система достаточно быстро проворачивается», — пояснил Чекунков.

Размер ущерба, который трест понес из-за ареста, подсчитают по итогам процесса, добавил он.

«Давайте дождемся результатов разбирательств, потом будем оценки ставить. Сейчас самое главное — вытащить судно», — подчеркнул глава министерства.

8 сентября гендиректор «Арктикугля» Ильдар Неверов сообщал, что трест готовит жалобы в районный суд Тромсе и параллельно оценивает финансовые потери.

По его словам, для снабжения поселков Баренцбург и Пирамида уже задействованы альтернативные варианты. Они «затратнее и кратно сложнее», признал Неверов, но критических рисков для жизни на архипелаге не видит.

Норвежские власти задержали «Профессора Молчанова» 2 сентября в порту Баренцбурга. Как писал «Интерфакс», губернатор Шпицбергена выполнил постановление окружного суда Северного Тромса и Сеньи, вынесенное 31 августа по заявлению украинской госкомпании «Нафтогаз».

В самой компании назвали арест частью процедуры исполнения решения Гаагского арбитража от апреля 2023 года. По этому решению Россия должна выплатить $4,22 млрд по спору о крымских активах.

Оспорить арест Чекунков пообещал еще 3 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Очередной пример правового нигилизма и беспредела западных стран», — заявил тогда министр.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов тогда же назвал задержание политически мотивированным нарушением международного права. Он напомнил, что судно принадлежит Росгидромету, а эксплуатирует его «Арктикуголь». По словам дипломата, Россия не признает юрисдикцию Гаагского арбитража по иску «Нафтогаза» и в процессе не участвовала.

Постановление суда, как указал Корчунов, приняли накануне захода «Профессора Молчанова» на Шпицберген, а обнародовали, когда судно уже находилось в Баренцбурге. Это, по его мнению, «отчетливо указывает на скоординированный и преднамеренный характер этой акции».

«Требуем от Норвегии выполнения своих обязательств по договору о Шпицбергене 1920 г., включая недискриминационное отношение к другим его участникам и неиспользование архипелага как инструмента давления в несвязанных с ним спорах», — подчеркнул посол.

Посольство, по его словам, поддерживает контакт с МИД Норвегии и губернатором Шпицбергена и настаивает на незамедлительном освобождении судна.