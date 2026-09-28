Правительство поддержало предложенную Верховным судом поправку в Налоговый кодекс, которая должна закрыть схему взыскания кредитных долгов без уплаты госпошлины. Как пишут «Ведомости», коллекторские организации переоформляют просроченную задолженность на людей с инвалидностью I и II группы.

Механизм основан на уступке права требования: после передачи долга его новым владельцем на бумаге становится человек с инвалидностью, который обращается в суд за взысканием. Действующая статья 333.36 Налогового кодекса предусматривает для него освобождение от госпошлины. По данным Верховного суда, с 1 января 2024 года по 1 июня 2026-го суды общей юрисдикции рассмотрели более 21 тыс. дел о взыскании таким образом переданной задолженности. Суд также выявил случаи, когда с подобными исками систематически обращались одни и те же люди с инвалидностью, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели.

Поправка касается строго определенного случая: льгота не применяется, если истец взыскивает долг по потребительскому кредиту, займу или микрозайму, полученный от лица, у которого самого не было права на освобождение от пошлины.

Она не отменяет освобождение людей с инвалидностью от госпошлины при защите их собственных прав по другим спорам. Важно и то, что критерием в тексте законопроекта служит право прежнего владельца долга на льготу, а не то, является ли он коммерческой организацией.

Ограничение распространят также на детей-инвалидов, инвалидов с детства и общественные организации инвалидов — эти категории тоже пользуются судебной льготой.