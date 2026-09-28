В Казахстане начала работать спутниковая мобильная связь Starlink Mobile по технологии Direct to Cell. Проект реализуют при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития республики оператор Beeline Казахстан и Starlink, пишет Ratel Media.

Технология позволяет совместимым смартфонам подключаться непосредственно к спутникам без специального спутникового телефона, внешней антенны или другого оборудования. Услуга предназначена для использования за пределами зоны действия наземных мобильных сетей.

На первом этапе пользователям доступны отправка и получение сообщений, а также базовые интернет-сервисы. Для абонентов Beeline Казахстан в период продвижения услуги подключение будет бесплатным.

Договоренности о внедрении технологии были достигнуты во время официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США в 2025 году. В ноябре Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и Beeline Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве, а уже в декабре провели первые испытания Direct to Cell.

«Осенью 2025 года, во время официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в США, Казахстан договорился о внедрении спутниковой связи Starlink Mobile (Direct to Cell). Сегодня мы видим, как эта договоренность превращается в реальность. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где Direct to Cell прошел практические испытания и теперь выходит на уровень пользовательского сервиса», — заявил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

По его словам, запуск технологии позволит превратить достигнутые международные договоренности в работающий в стране сервис.

Спутниковая связь должна дополнить наземную инфраструктуру и обеспечить возможность оставаться на связи в отдаленных районах, на загородных трассах и в горной местности. Подключение возможно при отсутствии наземного покрытия и наличии условий для соединения со спутником.

В министерстве отметили, что технология может использоваться туристами, жителями удаленных населенных пунктов, сотрудниками дорожных и коммунальных служб, а также специалистами, работающими за пределами населенных пунктов. Кроме того, спутниковая связь может быть востребована в случаях повреждения наземной инфраструктуры.

«Beeline работает в Казахстане больше двадцати лет, и все это время мы последовательно инвестируем в развитие связи и новых технологий. Казахстан — одна из крупнейших стран мира по территории, и расстояния не должны становиться ограничением для доступа людей к современным технологиям», — сказал казахстанский бизнесмен и инвестор группы «Верный Капитал» Булат Утемуратов.

CEO Beeline Казахстан Джаббор Каюмов назвал запуск результатом совместной работы министерства, оператора и специалистов Starlink.

«Beeline первым в Казахстане запускает эту технологию, которая позволит расширить возможности мобильной связи за пределы привычного покрытия. Результат упорной и долгой работы теперь доступен обычным казахстанцам», — заявил он.

Проект реализуется Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, Beeline Казахстан и Starlink. Дополнительной основой сотрудничества стало глобальное рамочное соглашение между Starlink и группой VEON, владеющей контрольным пакетом акций Beeline Казахстан.

Как подключить Starlink Mobile

На первом этапе услуга доступна на совместимых устройствах Android. В дальнейшем Beeline планирует расширить поддержку других операционных систем.

Для подключения необходимо обновить приложение Janymda, активировать в нем Starlink и включить роуминг данных в настройках смартфона. При отсутствии наземного покрытия спутниковую сеть можно выбрать вручную. Она отображается как Beeline Starlink, а в некоторых случаях — как 401 04.