МИД Венгрии потратил 286,9 млн форинтов (примерно $880 тыс.) бюджетных средств на частные самолеты, которыми бывший глава ведомства Петер Сийярто в итоге не воспользовался. Рейсы заменяли военными бортами, однако за отмену уже заказанных джетов государству приходилось платить, выяснил 24.hu.

Расходы впервые раскрыли в ответ на запрос журналистов о стоимости зарубежных командировок Сийярто в 2022—2026 годах. В полученных документах обнаружились восемь строк с формулировкой «неиспользованные специальные самолеты».

В этих случаях венгерский МИД заранее бронировал частный самолет для поездки министра, но позднее Сийярто отправлялся в командировку на борту Вооруженных сил Венгрии. От частного джета отказывались, однако предусмотренные договором расходы за отмену приходилось списывать как убыток.

Самым дорогим оказался рейс в Каир в сентябре 2024 года. Сийярто в итоге полетел туда на военном самолете, но за неиспользованный частный борт бюджет все равно заплатил 89 млн форинтов. Источник 24.hu в авиационной отрасли назвал расходы на отмену в десятки миллионов форинтов необычно высокими, передает Telex.

Получить эти сведения журналисты пытались и раньше. Осенью 2025 года МИД отказался раскрывать данные, сославшись на необходимость защиты внешних связей Венгрии и отношений с международными организациями. В новой выборке ведомство уже предоставило полную стоимость официальных зарубежных поездок Сийярто за предыдущий правительственный цикл.

Ранее венгерские СМИ сообщали, что с 2022 по 2026 год для командировок Сийярто более 50 раз использовались частные самолеты, а общая стоимость его зарубежных поездок приближалась к 5 млрд форинтов.