Война США с Ираном рискует затянуться на годы, предупреждает Foreign Affairs, а Европа уже переплатила за импортное топливо €100 млрд, пишет Financial Times. Вашингтон обсуждает будущие энергосделки с Москвой, Испания пытается остановить жилищные протесты, а Трамп предлагает разработчикам ИИ самим контролировать безопасность своих систем. Главное из зарубежных СМИ — в утреннем дайджесте RTVI за 30 сентября.

Foreign Affairs: США и Иран могут оказаться в новой «вечной войне»

Вашингтон и Тегеран способны продолжать конфликт годами, поскольку обе стороны считают уступки опаснее нынешних потерь, утверждает аналитик Али Ваэз. США не достигли ключевых целей, но сохраняют возможность наносить удары и ослаблять иранскую экономику.

Иран, в свою очередь, продолжает угрожать американским базам, союзникам Вашингтона и судоходству через Ормузский пролив. По оценке автора, переговоры могут приносить временные паузы, однако глубокое недоверие мешает превратить их в устойчивый мир.

Financial Times: война с Ираном увеличила топливный счет ЕС на €100 млрд

С начала войны Евросоюз потратил на импорт ископаемого топлива дополнительно €100 млрд, получив тот же объем поставок. Эти деньги покрыли рост цен, а не обеспечили Европу дополнительной энергией. Новую тревогу вызывают возможные ограничения американского экспорта дизеля: европейские страны обсуждают меры на случай перебоев. При этом Еврокомиссия сообщила 29 сентября, что снабжение ЕС пока остается стабильным, хотя дизель и авиационное топливо стоят дорого.

The Telegraph: США обсуждают с представителем Путина будущие энергосделки

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне с представителями американских министерств финансов и энергетики. По словам американского чиновника, обсуждались завершение СВО на Украине и возможные совместные энергетические проекты после ее окончания.

Параллельно The Atlantic сообщил о поддержанном Трампом предложении смягчать санкции в обмен на освобождение политических заключенных. О заключенных энергетических соглашениях или отмене ограничений в рамках этой инициативы не сообщается.

Bloomberg: выселение 87-летней испанки подтолкнуло власти к жилищной реформе

Испанская правящая коалиция согласовала меры против жилищного кризиса после протестов, вызванных выселением пенсионерки из мадридской квартиры, где она прожила более 70 лет. Среди предложений — продление действующих договоров аренды на два года, ужесточение правил краткосрочной сдачи жилья и защита уязвимых арендаторов от выселения. Однако правительству еще предстоит добиться поддержки парламента.

Владелец квартиры тем временем предложил женщине вернуться; 29 сентября ее адвокат сообщил, что она рассматривает предложение.

Bloomberg: французские госслужащие требуют повышения зарплат

Сотрудники государственных учреждений, больниц и пожарные вышли на протесты против снижения покупательной способности. МВД Франции насчитало 206 тысяч участников, профсоюз CGT — более 300 тысяч. Работники требуют повышения доходов и дополнительного финансирования служб, тогда как правительство готовит бюджет с сокращением расходов. Одновременно школьники протестуют против нехватки учителей, переполненных классов и состояния учебных зданий.

Financial Times: соратник Ле Пен оказался в центре скандала об антисемитизме

Mediapart приписало главе «Национального объединения» Жордану Барделле антисемитские высказывания в частной переписке начала его политической карьеры. Барделла отрицает авторство и заявил о подаче иска о клевете; Марин Ле Пен поддержала соратника. Скандал затрагивает многолетние усилия партии избавиться от репутации ксенофобской силы перед президентскими выборами. Обвинения остаются предметом спора, а не установленным судом фактом.

Bloomberg: поездка Вюста в Турцию усилила разговоры о преемнике Мерца

Премьер Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст укрепляет международные связи на фоне ослабления позиций канцлера Фридриха Мерца, пишет Bloomberg. Во время поездки в Турцию его принял президент Реджеп Тайип Эрдоган — высокий уровень встречи для руководителя отдельной немецкой земли. Вюст подчеркивает вклад турецкой общины в развитие Германии и демонстрирует более умеренный подход к миграции. Официально он отрицает претензии на канцлерский пост, но Bloomberg рассматривает визит в контексте возможной будущей борьбы за лидерство.

Financial Times: Трамп сделал ставку на самоконтроль разработчиков ИИ

После встречи с технологическими руководителями Трамп поддержал добровольное соглашение о безопасности ИИ. Компании обещают проводить проверки, устранять обнаруженные проблемы и привлекать независимых аудиторов; президент назвал обязательства «морально обязывающими». В тот же день администрация представила America.gov — государственный портал с ИИ-поиском по ведомственным сайтам. Как пишет The Wall Street Journal, полноценное оформление услуг планируют добавлять постепенно: пока сервис помогает находить информацию, а объединение систем разных ведомств остается отдельной задачей.