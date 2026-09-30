Иран продолжает разрабатывать и массово производить новые виды вооружений и применит их, если противостояние с США примет новый характер. Об этом 29 сентября заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби на пресс-конференции в Тегеране, сообщает Al Jazeera Arabic.

По словам Мохеби, иранские силы готовы ответить на возможное новое нападение.

«Если противостояние примет другую форму, мы непременно выведем на поле боя новое оружие», — заявил представитель КСИР.

Он добавил, что Иран постоянно разрабатывает новые вооружения, модернизирует существующие системы и наращивает их серийное производство.

Пресс-конференция была посвящена в том числе обращению КСИР к американцам. Мохеби заявил, что подготовленное корпусом «послание американскому народу» призвано изложить позицию Тегерана напрямую и не является попыткой повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США, запланированные на ноябрь.

Представитель КСИР также обвинил Вашингтон в стремлении ослабить и разделить Иран и отверг утверждения о том, что Тегеран намерен создать ядерное оружие. Он назвал обвинения в адрес Ирана «ложью» и заявил, что страна не стремится получить ядерное оружие.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности между США и Ираном и дипломатических попыток вернуть стороны к переговорам. В последние недели Вашингтон наносил удары по иранским объектам, а Тегеран отвечал атаками по американским военным объектам и судоходству в регионе. Ранее представители КСИР предупреждали, что при новом нападении Иран может изменить не только применяемые средства, но и географию военных действий.