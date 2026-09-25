В выборах приняли участие рекордное количество избирателей и наблюдателей, Госдума «очень серьезно обновилась» и помолодела, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает корреспондент RTVI.

Единый день голосования этого года стал самым сложным по организации в истории новой России, сообщила Памфилова.

«Сочетание огромного масштаба кампании, которая действительно была очень масштабная, многоуровневая, прошла в условиях сложной оперативной обстановки — в условиях санкций, внешнего давления, позволяет утверждать, что ЕДГ-2026 стало самой организационно сложной избирательной кампанией в истории новой России», — сказала глава ЦИК.

Мандаты

В выборах приняли участие практически 60%, то есть 59,8% избирателей, — 67 448 094 человека, сообщила Памфилова. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании, дала оценку глава ЦИК РФ.

По итогам избирательной кампании «Единая Россия» получила 349 депутатских мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, сообщила глава ЦИК РФ.

Впервые в Госдуму избрано 46 участников — ветеранов СВО, что более 10% от общего количества мандатов, привела данные Памфилова.

От «Единой России» депутатами стали 45 участников СВО, от ЛДПР — три, и по одному — от «Новых людей» и «СР».

«Я думаю, что они будут задавать определенное настроение в Думе», — сказала Памфилова.

Она также обратила внимание на «очень серьезное» обновление состава палаты парламента. При этом, сказала она, «очень мощный костяк, который достойно, прекрасно работал в предыдущей Думе, остается».

«Ну и помолодела Дума немножко. И так она была не старая, но помолодела. Средний возраст сейчас — 53 года, было 57 лет», — привела данные глава ЦИК РФ.

Дебаты

Памфилова заявила, что некоторые партии «не очень серьезно» отнеслись к дебатам как на федеральном, так и на региональном уровнях, например, в Карелии, Башкортостане, Крыму, Рязанской и Тульской областях.

«Были случаи, когда вообще никто не приходил на дебаты, на теле- и радиоэфир, дебаты просто не состоялись. А в Архангельске, Пскове были случаи, когда пришел только один кандидат», — рассказала глава ЦИК.

Она выразила уверенность, что партии «проведут работу над ошибками».

«Те партии, кто активно участвовал в дебатах, уважая избирателей, те, в общем-то, и вот результаты мы видим, хорошие результаты получили», — сделала вывод Памфилова.

Трехдневное голосование

Глава ЦИК Памфилова призвала партии, критикующие многодневное голосование, умерить свой «политический эгоизм».

Она указала на то, что решение о трехдневном голосовании принято на основе пожеланий граждан, «которые по достоинству оценили такой формат голосования».

И, сказала Памфилова, как раз в эту кампанию трехдневное голосование оказалось одним из важнейших факторов в обеспечении безопасности.

«К сожалению, беспрецедентная атака, которая была в последний день и ночь на Москву, Московскую область, на Россию, доказала, что наши все предположения были не беспочвенны», — подчеркнула глава ЦИК.

Голосование в зоне СВО

Памфилова подчеркнула, что военнослужащие «оказались самыми активными, заинтересованными избирателями, прекрасно понимающими, за что они воюют и как важно, чтобы в тылу все было нормально».

Голосование военнослужащих прошло досрочно, 28 августа. Было образовано 482 временных избирательных участка, применялось голосование вне помещения с использованием переносных ящиков для голосования, отметила Памфилова.

Голосование за рубежом

За рубежом на выборах в Госдуму проголосовали 280 355 избирателей, сообщила Памфилова.

«С учетом города Байконур (за рубежом) проголосовали следующим образом: „Единая Россия“ — 162 355 (человек), то есть 58% от числа избирателей, принявших участие в голосовании (на зарубежных участках). ЛДПР — 14 683, то есть 5,2%, КПРФ — 28 970 человек, то есть 10,3%. „Справедливая Россия“ — 16 027 человек, 5,7%, „Новые люди“ — 37 122, то есть 13,2%», — привела она данные.

Международные наблюдатели

За выборами следили 1126 наблюдателей из 133 стран, приехали наблюдатели минимум из 22 западных стран, сообщила Памфилова.

«Некоторые, скажем так, либеральные СМИ иронизировали: „Кто там к вам приедет? Северная Корея у вас и только Африка“. Нет ничего подобного. Пожалуйста, приехали из стран, которые славятся антироссийской политикой своих проштрафившихся элит, оторванных от народа. Из США приехали, из Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Норвегии, Франции, Испании, других европейских стран тоже были», — сказала глава ЦИК.

Памфилова отдала дань смелости этих людей, так как «они знали, что едут и подвергаются опасности не в России, а у себя, когда они вернутся, и, к сожалению, эти факты подтверждаются».

Провокации и атаки

Памфилова заявила о том, что избирательная кампания проходила при постоянном потоке угроз и провокаций. От имени главы ЦИК рассылались фейковые письма губернаторам с требованием прекратить подготовку к голосованию. Фиксировались ложные сообщения о минировании избирательных участков в 15 регионах, поступило 24 ложных сообщения об актах терроризма, сообщила Памфилова.

Во время заседания ЦИК минутой молчания почтили память погибших членов участковых избирательных комиссий, погибших из-за атак ВСУ.

Памфилова рассказала, что от атаки дронов в Херсонской области погибла член УИК Ольга Демьяненко, в Запорожской области не стало председателя УИК Елены Астаниной, в ЛНР из-за преднамеренной атаки на автомобиль погибла председатель УИК Наталья Синицына. В Белгородской области из-за атак ВСУ погибли секретарь Елена Калтыкова, а также члены УИК Елена Фоменко и Сергей Смородинов.

Хакеры

Выборы характеризовались «беспрецедентными» хакерскими атаками. По данным Памфиловой, до 22 сентября было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий как на сайт ЦИК РФ, так и непосредственно на все цифровые ресурсы комиссии, в том числе непосредственно в дни голосования и подсчета голосов с 18 по 22 сентября — свыше 14 млн потенциально опасных воздействий. А также было 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.

«Вся эта киберсволочь не смогла прорваться через нашу защиту», — констатировала Памфилова.

ЦИК 29 сентября ждет избранных депутатов Госдумы для того, чтобы вручить им удостоверения, сообщила Памфилова.

Первое заседание Госдумы девятого созыва состоится 30 сентября в 10 часов. Соответствующий указ подписал президент.