Публичный ответ Тимати на критику со стороны Виталия Бородина может стать поводом для проверки по статье об оскорблении, но сама нецензурная фраза еще не означает, что рэпера оштрафуют. Об этом RTVI рассказал адвокат Александр Мугин.

Поводом для спора стала покупка Тимати, настоящее имя которого Тимур Юнусов, автомобиля Bugatti W16 Mistral. По данным Baza, машину ввезли в Россию через Киргизию, а таможенные платежи при оформлении составили 244 млн рублей. Бородин раскритиковал рэпера за демонстрацию роскошного образа жизни во время СВО и предложил ему потратить часть денег на помощь ее участникам. Тимати ответил под публикацией коротким обращением к «общественнику» с нецензурным пожеланием уйти. Позднее комментарий скрыли.

Мугин объяснил, что при возможной жалобе речь могла бы идти о части 2 статьи 5.61 КоАП РФ — публичном оскорблении. Для граждан она предусматривает штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Закрытый личный обмен сообщениями и публичный комментарий закон оценивает по-разному: за непубличное оскорбление по части 1 той же статьи штраф для граждан составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Неприличная форма — это ключевой признак оскорбления по КоАП. Формально она здесь налицо», — сказал адвокат RTVI.

Однако, подчеркнул Мугин, для решения вопроса об ответственности недостаточно установить, что в комментарии была нецензурная лексика. Нужно оценить, унижает ли высказывание честь и достоинство конкретного человека. В этом случае фраза появилась непосредственно под обращенным к Тимати постом Бородина, что делает вопрос об адресате существенным для проверки.

«У этой фразы есть целый ряд значений в зависимости от контекста. Нужно смотреть, хотел ли человек унизить собеседника, выразить презрение, понизить его статус в глазах других — или просто резко прекратить разговор», — пояснил Мугин.

Если Бородин решит добиваться привлечения к ответственности, ему потребуется сохранить доказательства: снимки экрана с публикацией и комментарием, а при необходимости — зафиксировать страницу у нотариуса. Дело по статье об оскорблении возбуждает прокурор, после чего материалы могут быть переданы в суд. Лингвистическое исследование может помочь оценить спорную фразу, но закон не требует его в каждом таком деле. То, что комментарий впоследствии скрыли, само по себе не исключает прокурской проверки.

Есть и вопрос авторства. По словам адвоката, если доступ к аккаунту имеют сотрудники или менеджер артиста, при разбирательстве потребуется установить, кто именно написал комментарий.