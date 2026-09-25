Гуманоидный робот Unitree G1 Basic продается на российском маркетплейсе за 2 037 959 рублей с возможностью доставки в течение трех дней. В ноябре 2025 года «Коммерсантъ» писал о предложении той же модели за 3,5 млн рублей. Разница составляет около 1,46 млн рублей, или 42%.

«Какова вероятность, что он будет управлять мной, а не я им?» — спросил один из пользователей.

Продавец ответил, что робот «работает только под контролем оператора». Другой покупатель поинтересовался, сможет ли G1 Basic заниматься огородом на даче. Селлер отметил, что в стандартной комплектации модель для сельскохозяйственных работ не предназначена: ее предлагают для обучения, исследований и демонстрации технологий.

Робот действительно умеет двигаться: ходить, приседать и сохранять равновесие. Однако умение выполнять движения не означает, что он самостоятельно разберется, какую вещь взять, куда ее отнести или как выполнить поручение в незнакомой квартире. Это ключевая разница между эффектной демонстрацией гуманоида и бытовой помощью, которую ожидают покупатели.

Характеристики на сайте производителя тоже помогают оценить возможности базовой версии. Рост G1 составляет 132 см, вес — около 35 кг, заявленное время работы от аккумулятора — примерно два часа. Максимальная нагрузка на руку — около 2 кг, причем она зависит от положения руки. Подвижная трехпалая кисть указана как опция для другой комплектации, G1 EDU; возможность дорабатывать программное обеспечение производитель также отмечает для EDU, но не для базовой версии.

В публикации «Коммерсанта» эксперты называли основными покупателями таких машин разработчиков, университеты и компании, которым нужна платформа для собственных проектов. Для остальных интерес к роботу пока чаще связан с его внешним видом и движениями. Теперь входная цена российского предложения заметно ниже, но назначение покупки от этого не изменилось: за два с лишним миллиона рублей покупатель получает управляемого гуманоида, которому самому еще нельзя поручить домашние дела. Производитель отдельно предупреждает, что отрасль находится на ранней стадии развития, и советует частным покупателям заранее изучить ограничения роботов.