Президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от обязанностей посла в Соединенном Королевстве. Соответствующий указ был подписан 25 сентября.

«Освободить Келина Андрея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в указе.

Андрей Келин занимал эту должность с 5 ноября 2019 года. До этого он был постоянным представителем России при Организации о безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ), а также руководил Департаментом общеевропейского сотрудничества МИД России.

Среди старшего дипломатического состава в Лондоне остался Василий Цыганов. Он занимает пост временного поверенного, отмечается на сайте посольства России в Великобритании.

В 2024 году Андрей Келин дал интервью RTVI, в котором отметил, что угрозы разрыва дипотношений между Москвой и Лондоном «сейчас нет». При этом российский дипломат признавал, что двусторонний диалог переживает кризис.

«Отношения с Великобританией насчитывают 450 лет, и за это время было все — и разрывы полные, и ликвидация отношений, и, наверное, чрезмерное сближение, которое потом на практике оказалось неработающим. Поэтому какие-либо параллели я бы не хотел проводить. И президент об этом сказал, в конце концов, что в интересах наших народов и стран улучшать отношения», — рассказывал Келин.

По его словам, в такой «напряженной политической обстановке» сейчас крайне важно «поддерживать работоспособность посольств, прежде всего, в обеих столицах и поддерживать диалог».

«Затрагиваем в этом диалоге и ключевые международные вопросы, где без нас не обойтись: Ближний Восток, космос, климат. Конечно же, в Лондоне понимают, что без нас много чего не решить», — добавил он тогда.

Андрей Келин сравнивал Великобританию в вопросе поддержки Украины с футбольными фанатами, которые болеют только за один клуб. Также российский дипломат комментировал соглашение о гарантиях безопасности между Лондоном и Киевом.