Сенат США заблокировал резолюцию, которая обязывала администрацию Дональда Трампа представить Конгрессу доклад о ситуации с правами человека на Западном берегу, в том числе о гибели американских граждан. За продвижение инициативы проголосовали 47 сенаторов, против — 51, сообщает Reuters.

Документ требовал от Госдепартамента предоставить Конгрессу информацию о случаях гибели граждан США от действий израильских поселенцев или сил безопасности, а также оценить общую ситуацию с соблюдением прав человека на Западном берегу. Главным автором инициативы выступил сенатор-демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен.

По его словам, с 2022 года на Западном берегу погибли девять американских граждан. Ван Холлен заявил, что Конгресс обязан контролировать, соответствует ли использование получателями американской помощи законодательству и ценностям США.

Резолюция не предусматривала автоматического сокращения военной или другой помощи Израилю. Однако, как отмечает Reuters, если бы документ был принят, а администрация не предоставила требуемый отчет, это могло привести к ограничениям американской поддержки Израиля. Страна остается крупнейшим совокупным получателем иностранной помощи США со времен Второй мировой войны.

Голосование прошло почти строго по партийной линии. Все республиканцы, кроме сенатора Рэнда Пола, выступили против инициативы. Среди демократов единственным противником резолюции стал сенатор Джон Феттерман.

Республиканцы заявили, что демократы используют вопрос Израиля в политических целях на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Сенатор-республиканец Стив Дэйнс призвал коллег голосовать против резолюции, заявив о необходимости поддерживать Израиль в противостоянии с поддерживаемыми Ираном группировками.

Reuters отмечает, что голосование стало еще одним проявлением разногласий между демократами и правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Одновременно часть демократов и отдельные республиканцы все чаще выступают за ограничения военной помощи Израилю из-за действий израильской армии в Газе и ситуации на Западном берегу.