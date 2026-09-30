Новый правительственный чатбот США на America.gov отвечает на запрос о Minecraft длинной поэмой, в которой игровая вселенная заменена федеральной бюрократией. Об этом сообщает TechCrunch. Необычный ответ также воспроизвели пользователи, которых попросило проверить запрос издание Gizmodo.

По данным TechCrunch, монолог насчитывает около 1800 слов. Это переработка End Poem — текста ирландского писателя Джулиана Гофа, который появляется в финальной последовательности Minecraft. В версии государственного сервиса вместо игрока фигурирует гражданин, а вместо игровых испытаний — чтение федеральных правил и заполнение документов.

«Мне нравится этот гражданин. Он не сдался, когда PDF оказался повернут боком», — говорится в ответе чатбота.

Gizmodo сообщило, что все пользователи, которых редакция попросила ввести команду «play minecraft», получили одинаковый текст дословно. Это позволяет предположить, что ответ представляет собой заранее предусмотренную «пасхалку». TechCrunch также трактует его как игровую отсылку, а не случайную галлюцинацию ИИ.

Портал America.gov Дональд Трамп представил 29 сентября. Согласно сообщению Управления общих служб США, сервис объединяет информацию более чем с 29 тысяч государственных сайтов и должен помогать пользователям находить сведения о пособиях, продлении паспортов и социальном обеспечении.

Белый дом описывает платформу как единую точку доступа к федеральным услугам, где граждане смогут задавать вопросы обычным языком, а по мере подключения ведомств — совершать необходимые операции. В официальных материалах о запуске Minecraft и поэма не упоминаются.

Gizmodo обратилось в Белый дом за объяснением, зачем государственному помощнику такая отсылка. К моменту публикации ответа редакция не получила.