Гендиректор компании — оператора Эйфелевой башни Патрик Бранко Руиво объявил, что покинет свой пост до конца 2026 года после скандала с отстранением сотрудниц во время визита индуистской религиозной делегации. Независимое расследование выявило нарушения при организации визита, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 5 сентября во время посещения башни представителями религиозной организации BAPS — Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha. Во время визита сотрудниц Эйфелевой башни отстранили от взаимодействия с делегацией. В SETE позднее признали ситуацию «неприемлемой».

По данным Le Monde, представители BAPS просили ограничить взаимодействие делегации с женщинами в связи с религиозными правилами для монахов.

Ситуация вызвала возмущение сотрудников башни. 7 сентября они объявили забастовку, из-за которой достопримечательность на день закрылась для посетителей. Представители профсоюзов назвали указания администрации об исключении женщин из обслуживания делегации недопустимыми.

Мэрия Парижа, которой принадлежит 99% компании SETE, потребовала провести две проверки — внутреннюю с привлечением независимой организации и отдельное расследование со стороны города. Власти подчеркнули, что принцип равенства мужчин и женщин не может зависеть от требований посетителей или особенностей конкретной делегации.

Сам Бранко Руиво на встрече с сотрудниками утверждал, что никогда не давал распоряжений убирать женщин с маршрута делегации. При этом он признал, что фактически сотрудницы были отстранены. По итогам расследования независимая компания выявила «операционные сбои и недостатки», которые и привели к этой ситуации.

Руиво руководил SETE с конца 2018 года. После его заявления председатель совета директоров компании Ариэль Вей сообщил, что оператор башни введет дополнительные меры и программы обучения, направленные на соблюдение гендерного равенства.