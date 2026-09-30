Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, утром 30 сентября подал сигнал о незаконном вмешательстве в ход полета. На борту находились 174 пассажира, среди них 27 детей, пишет Ynet.

Примерно через 90 минут после вылета, над Иорданией, экипаж включил код 7700 — общий международный сигнал бедствия. Затем самолет передал код 7500, который означает незаконное вмешательство, в том числе возможный захват. Одновременно лайнер развернулся, вернулся в воздушное пространство Саудовской Аравии и снизился. Самолет продолжил полет на высоте около 15 тысяч футов — ниже крейсерской. По данным израильских телеканалов, после сигнала связь с бортом отсутствовала.

ВВС Израиля подняли в воздух два истребителя. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац созвали срочное совещание по безопасности. Полиция Израиля развернула объединенный штаб с другими силовыми ведомствами. Генеральный инспектор полиции Дани Леви провел оперативное совещание.

«Мы готовимся к любому сценарию», — заявил Леви.

Через несколько минут после подачи сигнала пилот сообщил, что направляется в Израиль, и снова сменил курс. Причины сигнала и реальный характер угрозы пока неизвестны.

30 июня 2026 года похожий инцидент произошел с рейсом LOT из Варшавы в Тель-Авив: самолет передал код 7500, и истребители подняли сразу три страны. Лайнер сел в Бургасе, авиакомпания объяснила тревогу случайной активацией бортового сигнала безопасности.