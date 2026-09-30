Самолет Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, утром 30 сентября подал сигнал о возможном захвате и приземлился в аэропорту Табука в Саудовской Аравии. Причиной стала стычка между пилотами, утверждает The Times of Israel. Как сообщает израильский канал 12, один из пилотов пытался захватить самолет и направить его в землю.

Boeing 737 MAX 8 вылетел из Дубая в 7:05 по местному времени. На борту находились 174 пассажира, среди них 27 детей, сообщил Ynet. По данным Flightradar24, в 8:31 по московскому времени экипаж включил код 7700 — общий сигнал бедствия, а через семь минут переключился на код 7500. Этот код означает незаконное вмешательство в полет, в том числе возможный захват. Самолет развернулся над Иорданией, ушел в воздушное пространство Саудовской Аравии и снизился.

ВВС Израиля подняли в воздух два истребителя. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели срочное совещание по безопасности. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир обсудил ситуацию со старшими офицерами, в том числе с командующим ВВС Омером Тишлером.

Израильский чиновник заявил CNN, что захвата не было, и назвал произошедшее внутренним инцидентом с экипажем. Channel 12 утверждает, что вторым пилотом на рейсе был гражданин Украины, а командиром — гражданин России. Один из летчиков, предположительно, хотел разбить самолет.

Конфликты между пилотами во время полетов

1 января 2018 года во время рейса Jet Airways из Лондона в Мумбаи один из пилотов ударил коллегу. По данным Times of India, пилот ушла из кабины в слезах, а второй пилот вышел за ней и оставил кабину пустой. Boeing 777 с 324 пассажирами и 14 членами экипажа благополучно приземлился. Авиакомпания уволила обоих пилотов, индийский авиарегулятор DGCA приостановил лицензию пилота-мужчины.

В июне 2022 года два пилота Air France подрались в кабине A320 во время рейса из Женевы в Париж. Капитан и второй пилот поспорили вскоре после взлета, хватали друг друга за форму, конфликт остановили бортпроводники. Один из них провел остаток полета в кабине. Air France отстранила обоих пилотов от полетов. Об инциденте стало известно только через два месяца из публикации газеты La Tribune.

В 2022 году на рейсе Delta из Атланты в Солт-Лейк-Сити капитан предложил уйти на запасной аэродром из-за болезни пассажира. Второй пилот, по версии обвинения, в ответ пригрозил его застрелить. В январе 2024 года дело рассматривал суд в штате Юта, защита назвала ссору «недоразумением».

В январе 2026 года капитан тайваньской EVA Air ударил второго пилота во время руления в аэропорту Лос-Анджелеса. Второй пилот несколько раз предупреждал капитана о превышении скорости, а затем сам затормозил самолет. Авиакомпания отстранила капитана и начала внутреннее расследование.

Случались в небе и конфликты без драки. 21 мая 2014 года на ночном рейсе Air New Zealand из Перта в Окленд капитан не пустил в кабину второго пилота. Напряжение между ними возникло еще до вылета: второго пилота отправили на выборочный тест на алкоголь и наркотики, и рейс задержался. Как рассказал AFP менеджер авиакомпании по безопасности Эррол Буртеншоу, задержка вывела из себя капитана, который гордился «операционной эффективностью». Во время полета второй пилот вышел из кабины в туалет, затем выпил кофе с бортпроводником. Когда он захотел вернуться, то почти две минуты пытался дозвониться до капитана, но тот не отвечал. По версии авиакомпании, капитан в этот момент подлетал к навигационной точке, а на мониторе видел у двери бортпроводника, а не второго пилота. Второй пилот забеспокоился и вошел в кабину «альтернативным способом». Air New Zealand отстранила капитана на две недели, второго пилота — на неделю. Оба прошли консультации с психологом и дополнительное обучение, отчет о расследовании авиакомпания передала авиационным властям.