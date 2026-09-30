В ночь на 30 сентября российские ПВО перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотника самолетного типа над 20 регионами РФ и акваторией Черного моря. В сводку Минобороны России включены события с 20:00 мск вторника до 8:00 среды.

По данным ведомства, БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Московским регионом (столица и область), а также Башкирией, Крымом, Татарстаном и Пермским краем.

Белгородскую область за минувшие сутки атаковали 115 раз, в том числе ВСУ совершили пять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, сообщил губернатор Александр Шуваев. По его данным, в одном из случаев дрон сбросил взрывное устройство.

«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 119 беспилотников», — написал он.

Четверо жителей Белгородского и Шебекинского округов получили ранения, один находится в тяжелом состоянии, уточнил Шуваев.

В Самарской области угроза атаки была объявлена в 0:48, отбой объявили после 6 утра. Губернатор Вячеслав Федорищев отчитался, что военные и мобильные огневые группы сбили украинские БПЛА.

«По предварительной информации в результате атаки погибших и пострадавших нет. Но есть повреждения частных домов», — написал он во «ВКонтакте» и напомнил о строгом запрете «снимать и публиковать видео, фото с последствиями атаки ВСУ».

В Брянской области с вечера 29 сентября объявили беспилотную опасность, а с 6 утра еще и ракетную, которую отменили меньше чем через 40 минут. Утром 30 сентября губернатор Егор Ковальчук сообщил об одном погибшем и одном раненом жителях.

«FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль вблизи села Замишево Новозыбковского района. К большому горю, водитель скончался по дороге в больницу», — написал он во «ВКонтакте».

Ковальчук выразил соболезнования семье и пообещал ей помощь и поддержку.

В Климово, по словам губернатора, «дрон-камикадзе ударил по мирному жителю». Мужчина получил ранения, ему оказана медпомощь.

Всего за сутки над Брянской областью уничтожены 83 беспилотника, заявил глава региона.

В Курской области за сутки были нейтрализованы 88 БПЛА, также произошло 49 артобстрелов «отселенных районов» и три сброса взрывных устройств с дронов, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение губернатора Александра Хинштейна. По его данным, погибших и пострадавших нет.

В селе Илёк Беловского района повреждения получил объект энергетики, в результате одна улица была частично обесточена. Также повреждены водонапорная башня и зерноток, перечислил Хинштейн.

В Татарстане в ночь на среду угроза БПЛА была объявлена в семи городах — Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Лениногорске, Заинске, Бугульме и Елабуге, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на МЧС.

Из-за двухчасового закрытия всех трех аэропортов республики в Казани, Нижнекамске и Бугульме расписание вылетов и прилетов сбилось. В столичном аэропорту задерживаются 17 рейсов, некоторые — на 5-7 часов.