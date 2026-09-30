В салоне самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, который подал сигнал о незаконном вмешательстве в ход полета из Дубая в Тель-Авив, могла произойти драка. Об этом рассказал RTVI заслуженный пилот России, бывший директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

Сытник пояснил, что общий международный сигнал бедствия 7700, который подал авиаборт через 90 минут после вылета, говорит о том, что ЧП случилось на борту самолета. По его словам, этот сигнал подают, когда характер произошедшего остается неясен.

Последовавший за этим сигнал 7500, кодифицирующий вмешательство в ход полета и использующийся, в том числе, при захвате самолета, обычно подают после того, как в ситуации удалось разобраться, добавил Сытник.

«Это обычная штатная ситуация, когда случается что-то на борту. Скорее всего, драка в салоне, с применением насилия, поэтому экипаж принял решение о возврате. Так что, ничего страшного. Сели, люди целы, самолет цел, а дальше разберутся», — сказал он.

Изначально Израиль рассматривал в качестве одной из возможных версий произошедшего захват самолета, на борту которого находились 74 пассажира, включая 27 детей. В воздух были подняты истребители, установить связь с экипажем некоторое время не представлялось возможным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац созвали срочное совещание по безопасности. Правоохранительные органы страны организовали работу совместного штаба, генеральный инспектор полиции Дани Леви провел оперативное совещание в связи с инцидентом.