Верховный суд США 29 сентября разрешил администрации Дональда Трампа возобновить ускоренные депортации мигрантов в третьи страны, приостановив судебные ограничения. Решение действует на время рассмотрения спора: слушания назначены на декабрь. Об этом сообщают The New York Times и Reuters.

Речь идет о высылке людей в государства, гражданами которых они не являются и с которыми могут не иметь никаких связей. Администрация использует эту практику, в частности, когда мигрантов невозможно отправить в страны, указанные в постановлениях об их депортации.

Судья Брайан Мерфи в Массачусетсе ранее признал действующий порядок незаконным. Он постановил, что перед отправкой в третью страну человеку необходимо сообщить о месте назначения и предоставить реальную возможность заявить об угрозе преследования или пыток. Апелляционный суд поддержал это решение.

Теперь действие ограничений приостановлено. Окончательное решение о законности процедуры еще предстоит принять. Судьи Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Браун Джексон выступили против предоставления отсрочки, сообщает Roll Call.

Администрация Трампа утверждает, что депортации в третьи страны необходимы для удаления опасных преступников, которых отказываются принимать на родине. По ее позиции, дипломатических заверений принимающих государств о защите от пыток и преследования достаточно, а дополнительные слушания затягивают высылку.

Представители мигрантов возражают: такая процедура затрагивает и людей без судимостей, включая тех, кому США предоставили защиту от возвращения на родину. По утверждению истцов, некоторые высланные столкнулись с насилием или были отправлены принимающими государствами обратно в страны, где им угрожала опасность.