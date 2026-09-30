В Индонезии отстранили начальника тюрьмы Чибинонг и еще четырех руководящих сотрудников после обнаружения жилого комплекса, которым, предположительно, пользовались заключенные. В помещениях нашли кондиционеры, большие телевизоры, диваны и холодильники, а рядом — дорогие автомобили и строящийся гольф-симулятор. Об этом сообщает Associated Press.

Комплекс обнаружили во время внезапной проверки 23 сентября в тюрьме Чибинонг в округе Богор неподалеку от Джакарты. Сотрудников аппарата омбудсмена сначала не пустили в блоки с камерами, хотя они предъявили служебное предписание. Тогда проверяющие обратили внимание на постройки за пределами основных тюремных корпусов.

Там оказались более десяти домов. В одном из них инспекторы увидели гостиную, отдельную спальню, телевизор и холодильник. На территории также находились оборудованный тренажерный зал и площадка, которую проверяющие сочли строящимся симулятором гольфа. Один из встреченных жильцов признался, что он заключенный, однако сотрудники тюрьмы помешали дальнейшему разговору с ним.

«Чем больше нам препятствовали, тем больше мы задавались вопросом, что происходит», — рассказал представитель омбудсмена Фикри Ясин.

По его словам, во время проверки дело дошло до толкотни, одному из участников группы прищемили ногу.

Инспекторы сообщили и о проблемах с охраной: за домами они обнаружили незапертый выход, ведущий к бамбуковым зарослям и месту складирования мусора. От родственников заключенных поступили жалобы на предполагаемые незаконные сборы по 150 тысяч индонезийских рупий в неделю в одном из блоков. При этом тюрьма имела официальные статусы учреждения, свободного от коррупции и обеспечивающего добросовестное обслуживание.

Руководство пенитенциарной системы предложило другое объяснение находкам. На парламентских слушаниях 28 сентября глава ведомства Машуди заявил, что 16 построек предназначены для сотрудников тюрьмы. Правда, 13 из них не числятся в государственной системе учета имущества, и их статус еще проверяют.

По версии Машуди, телевизор, диван, кровать и холодильник с тремя бутылками виски и одной бутылкой пива принадлежат одному из руководителей службы безопасности учреждения. Объект, принятый за гольф-симулятор, он назвал будущей зоной шкафчиков для хранения вещей. Дорогие машины, по объяснению ведомства, находились на запасной парковке. Наличие неохраняемого выхода внутренняя проверка также не подтвердила.

При этом Машуди признал, что во время визита омбудсмена на территории находились двое заключенных — Ахмад Альбани и Хасан Тжье. Как сообщает государственное агентство Antara, оба фигурируют в коррупционном деле компании PT Timah. Почему они оказались в комплексе, ведомство обещало объяснить после завершения проверки.

Всего проверяющие опросили 55 заключенных, 21 рядового сотрудника и 14 руководителей. Пятерых должностных лиц, включая начальника тюрьмы Висну Хани Путранто, временно отстранили на время разбирательства. Полные результаты расследования ведомство пообещало представить 1 октября.