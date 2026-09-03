Президент Индонезии Прабово Субианто призвал в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) российские компании к более тесному сотрудничеству и совместному производству.

«Я напрямую говорю российским компаниям: «Приходите, приезжайте к нам в Индонезию, работайте с нами, производите вместе с нами, давайте вместе создавать ценность», — сказал Субианто, его слова приводит РИА Новости.

Президент также отметил, что Индонезия стремится к равному независимому партнерству с Россией.

ВЭФ-2026 проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.