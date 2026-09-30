Тарифы на услуги ЖКХ будут повышены с 1 октября, и это безобразие, заявил RTVI лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Они уже приняли решение с 1 октября вздувать цены (на услуги ЖКХ) на 10-20%. Абсолютно неграмотное решение», — сказал Зюганов.

Он обратил внимание на то, что в ходе выборов тема повышения тарифов не муссировалась.

«Рост тарифов — это безобразие. И Путин, я думаю, с этим не согласен», — добавил коммунист.

Вместе с тем, по данным Центра исследований политической культуры (ЦИПК), который ведет ежедневный мониторинг соцсетей, тарифы ЖКХ четвертую неделю подряд остаются самой массовой темой обсуждения, рассказал RTVI член ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Формула «за что платим?» звучит в жалобах жителей Карелии, Коми, Пермского края, Ростовской, Московской, Калужской областей и других регионов», — сообщил он.

Эти регионы стали лидерами по индексу «региональной ЖКХ-напряженности», отметил Обухов.

В ходе встречи с лидерами парламентских партий президент РФ Владимир Путин признал, что проблема стоимости жилищно-коммунальных услуг «очень чувствительная, острая». По его словам, «все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения».

Этой «тонкой работой» президент призвал парламент и правительство заниматься «фактически в ежедневном режиме».

Тему тарифов на услуги ЖКХ подняли в ходе встречи коммунист Зюганов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.