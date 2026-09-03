Отменить запланированное на октябрь повышение тарифов на услуги ЖКХ потребовали депутаты Госдумы фракции «Справедливая Россия». Об этом из нижней палаты парламента сообщает корреспондент RTVI.

«Мы требуем отменить октябрьское повышение тарифов, потому что повышать тарифы, не занимаясь вопросом их обоснованности, нельзя. Это ведет страну в тупик, экономику ведет в тупик и ведет к противоречиям между властью и народом», — заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг на пресс-конференции в Москве.

Он обратил внимание на то, что «Центробанк не учитывает роста цен на коммунальные услуги, на тарифы ЖКХ, на тарифы монополий».

«А ведь это влияет именно на инфляцию в большей степени, чем ставка ЦБ РФ, потому что от цен на газ, цен на тепло зависят сегодня все — не только жилой сектор, но и предприятия, производители, все остальные», — подчеркнул парламентарий.

Обоснование тарифов

Исполнительной власти и депутатам всех уровней следует заниматься вопросами обоснованности тарифов, заявил в свою очередь первый замглавы фракции «СР» в Госдуме Андрей Кузнецов.

«Разговор о ценах и тарифах надо начинать с того, что у нас это государством регулируемая отрасль. То есть у гражданина нет права выбора что-то где-то купить другое. Это монопольные структуры, как правило, и этим монопольным структурам разрешает устанавливать цены государство. И главный вопрос, который сегодня висит в воздухе — это обоснованность и справедливость самих тарифов и их постоянного повышения», — отметил парламентарий.

Главный вопрос, которым необходимо заниматься депутатам всех уровней и исполнительной власти — каков механизм проверки обоснованности тарифов, считает депутат.

Нагрузка ложится на плечи потребителей

Одними призывами не повышать тарифы результата не достигнуть, считает вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

«Мы должны настаивать на том, что государство обязано, поскольку это государственная задача — обеспечить необходимые условия наших граждан — государство должно обеспечить, в свою очередь, необходимые ресурсы для того, чтобы эти компании (предоставляющие услуги в сфере ЖКХ — прим. RTVI) могли развиваться и за счет развития обеспечивать, естественно, повышение качества и снижение тарифов», — заявил на пресс-конференции депутат.

По его словам, в условиях нынешней денежно-кредитной политики ЦБ РФ, компании, работающие в сфере ЖКХ, недополучают ресурсы от государства и не имеют возможности финансироваться в коммерческой финансовой среде.

«Понятно, мы сталкиваемся с тем, что вся нагрузка на обслуживание и на развитие этой сферы ложится на плечи потребителей, чего допускать ни при каких обстоятельствах нельзя», — подчеркнул он.

С 1 октября в России произойдет рекордное повышение тарифов на услуги ЖКХ. В зависимости от субъекта РФ рост составит от 8 до 22%. Больше всего тарифы вырастут в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Северной Осетии (16,3%).

В Москве тарифы вырастут до 15%. В Санкт-Петербурге рост составит 14,6%, в Московской области — 12,8%, в Ленинградской области — 9,2%. Минимальный рост тарифов ожидается в Хакасии (8%) и на Чукотке (8%). В январе в связи с ростом НДС тарифы на услуги ЖКХ выросли на 1,7%.

Лидер «СР» Сергей Миронов заявлял о том, что к сентябрю планируется собрать 5 млн подписей против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и передать их президенту и правительству России.