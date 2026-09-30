Аварийные отключения электроэнергии введены уже не только в Киеве, но и в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, сообщает Министерство энергетики Украины. Отключения произошли из-за многочисленных атак на энергетическую инфраструктуру.

«Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении ведомства.

На станциях киевского метро исчезло электричество. В Шевченковском и Голосеевском районах остановился электротранспорт. У каждого третьего жителя Киева сейчас нет света и воды. Из-за экстренных отключений света в Киеве остановился скоростной трамвай.

Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил, что на «Герани», прилетевшие по украинским ЛЭП, был установлен спецзаряд, предназначенный для уничтожения металлоконструкций, в том числе мостов.

«Плохие новости. Сегодня противник впервые применил на реактивном беспилотном летательном аппарате специальный боеприпас — кумулятивно-режущую специальную нагрузку (КРСН). Такой боеприпас создан специально для уничтожения высоковольтных опор и металлических мостовых конструкций. КРСН состоит из основного боевого заряда весом 40 кг и четырех модулей поражения. Я думаю, что у противника в планах атаковать важные высоковольтные линии электропередач», — написал Флэш.

Эксперт по энергетике, автор телеграм-канала «Сам себе энергетик» Алексей Москалев считает, что таким изобретательным методом Россия может вывести из строя украинскую энергосистему.