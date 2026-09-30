Российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергосистемы в Киевской области, обслуживающим военное производство, а также по инфраструктуре порта Измаил. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В Киеве был поражен центр обработки данных «Де Ново», уточняет ведомство. По его данным, это один из ключевых дата-центров Украины, работающих в интересах ВСУ.

В Киевской области удары нанесены по Киевской электроподстанции в селе Наливайковка, Киевской ГЭС в Вышгороде и Трипольской ТЭС. Все они обеспечивают местные объекты военной промышленности, говорится в сообщении.

Также целью удара стал аккумуляторный парк хранения энергии для ВСУ в селе Гореничи в 6 км от Киева.

В порту Измаил Одесской области поражен промышленный комплекс, где принимались на хранение для последующей транспортировки военные грузы и топливо для украинских войск, сказано в сводке.

«Кроме того, <…> в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ», — заявили в Минобороны РФ.

Премьер Украины Сергей Корецкий подтвердил повреждения и разрушения в результате ночных ракетных и дроновых атак по объектам энергетики в Киеве и других регионах. По его словам, идут аварийно-восстановительные работы.

«Столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошедшего отопительного сезона», — отметил глава украинского правительства в телеграм-канале.

Он утверждает, что под ударом находились 11 регионов страны. Во многих из них угроза повторных атак сохраняется.

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЕК заявила о повреждении энергоструктуры в Киеве. В ее сообщении в телеграм-канале утром 30 сентября говорится, что энергетикам «удалось оперативно вернуть свет для 8 тыс. домов».

В Минэнерго Украины заявили, что после ночных обстрелов без электричества осталась часть потребителей в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

Ведомство сообщило, что отключения электричества в среду не планируются. Оно призвало жителей по возможности «перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00».