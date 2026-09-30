Находившиеся на борту рейса flydubai российский и украинский пилоты смогли посадить самолет в международном аэропорту Табука на северо-западе Саудовской Аравии, пишет газета Israel Hayom.

Как ранее сообщили в пресс-службе оператора воздушной гавани, два пилота основного экипажа были ранены и госпитализированы по прилете.

«По имеющимся данным, на борту в качестве пассажиров находился дополнительный экипаж — российский и украинский пилоты. В итоге им удалось благополучно посадить самолет в Саудовской Аравии», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что сейчас все экипажи авиакомпании flydubai проходят тщательную проверку.

По другой из версий, посадить авиалайнер смогли пилоты из ЮАР и Новой Зеландии, писал ранее журналист израильского телеканала i24News Гай Азриэль.

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai, выполнявший рейс из Дубай — Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Сначала рейс FZ1073 отправил диспетчерам код 7700, означающий общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту, а позже — 7500, подразумевающий захват или угон самолета. На борту находились 174 пассажира, включая 27 детей.

По информации израильских СМИ, второй пилот самолета — гражданин Омана, он подозревается в попытке захвата самолета с целью совершения крушения.

Как ранее сообщил портал Ynet, Израиль направит военные самолеты в Саудовскую Аравию для вывоза своих граждан.