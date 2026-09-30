Первый орбитальный полет космического корабля Starship важен для рынка запуска спутников. Однако кардинального снижения стоимости их выведения ожидать рано, как и говорить о готовности корабля к межпланетным экспедициям, заявил RTVI ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев.

По его словам, для прикладных задач Илона Маска этот полет стал переходом от испытаний к реальной работе: Starship впервые вышел на орбиту и вывел 26 рабочих спутников Starlink нового поколения.

«То есть у проекта появился вполне конкретный полезный результат для спутникового бизнеса», — отметил астрофизик.

При этом Турышев предложил разделять успешное выведение спутников и обещанную революцию в стоимости запусков. Для нее, пояснил он, нужны надежность, высокая частота полетов и быстрое повторное использование обеих ступеней, а такой режим эксплуатации еще предстоит продемонстрировать. Ученый напомнил, что нынешний полет тоже прошел не без проблем: после преждевременного отключения одного из двигателей программу сократили примерно с десяти до трех часов.

«Поэтому это серьезный шаг вперед, но еще не готовая система дешевых массовых запусков», — заключил он.

Для лунных и марсианских целей первый орбитальный полет Starship, по мнению Турышева, — необходимый этап, но не доказательство готовности к экспедициям. Следующим принципиальным рубежом он считает дозаправку между кораблями на орбите и длительное хранение сверххолодного топлива.

«Именно на этих технологиях строится возможность отправлять Starship дальше околоземной орбиты», — подчеркнул ученый. Для Луны, добавил он, также потребуется испытать отдельную посадочную версию и выполнить беспилотную высадку до полета с людьми.

Марсианские планы Турышев призвал оценивать еще осторожнее.

«Успешный рейс вокруг Земли сам по себе не подтверждает готовность к межпланетной экспедиции. Главный вывод здесь — базовая транспортная система становится реальнее, но переносить успех одного испытания на сроки высадки на Луне или Марсе пока рано», — сказал он.

Первый космический полет корабля Starship состоялся 28 сентября. Вместо 10-часового полета из-за отказа одного из двигателей на этапе выведения корабль завершил свой полет спустя всего три часа и приводнился в Тихом океане. После пуска ракеты и отделения первой ступени с борта корабля на околоземную орбиту благополучно вышли 26 спутников Starlink. Обычно SpaceX использует для их вывода ракеты Falcon 9, но в будущем намерена перейти исключительно на Starship и выводить до 60 спутников за раз.