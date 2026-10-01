Жадность банков и застройщиков сыграла с ними злую шутку, государство могло бы выкупать нераспроданные квартиры для программы социального найма, заявил RTVI лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«В целом по России простаивают более 1,5 млн квартир. Это идеальные условия для старта программы соцнайма», — сказал Миронов.

По мнению парламентария, при отсутствии спроса государство может выкупать такие квартиры с дисконтом от 30% и сдавать их молодым семьям значительно дешевле рыночной цены.

«Обеспечьте такими квартирами полмиллиона молодых семей и получите миллион новых граждан за 3—5 лет. Никакая ипотека не даст такого демографического эффекта для России, какой может дать соцнайм», — подчеркнул депутат.

По словам Миронова, пилотный проект социального найма, который инициировала «Справедливая Россия», должен был стартовать в Чувашии, Ярославской и Челябинской областях. Минстрой и правительство проект одобрили, однако Минфин отказался выделить на него 2 млрд рублей, и пилот остался без финансирования. При этом, как отметил политик, софинансирование ипотеки в 2025 году обошлось бюджету в 2 трлн рублей — в том числе из-за высокой ключевой ставки.

«Банкам Минфин спокойно заплатил в тысячу раз больше, чем требовалось на пилот нашей программы. Такая позиция Минфина нелогична и имеет непрозрачную мотивацию», — заявил собеседник RTVI.

Миронов сослался на расчеты, согласно которым соцнайм позволяет обеспечивать россиян жильем в полтора раза эффективнее ипотеки. На те же 2 трлн рублей по ипотечным программам новые квартиры могли бы получить 350 тыс. семей, а по программе соцнайма — 530 тыс.

«При этом ипотека недоступна большинству, только узкая прослойка состоятельных людей покупает квартиры как инвестиционный продукт. А молодые семьи, которые не имеют своего угла, не могут ни накопить на первый взнос, ни тянуть эти огромные платежи», — отметил политик.

Миронов также объяснил, почему на рынке скопилось столько непроданного жилья.

«Жадность банков и застройщиков сыграла с ними злую шутку: они исчерпали платежеспособный спрос, и теперь доля нераспроданных новостроек выросла до рекордных 60%», — добавил он.