Нападение пилота на капитана в кабине flydubai на рейсе Дубай — Тель-Авив ставит перед Израилем вопрос о проверке экипажей в ОАЭ, считает международный адвокат, основатель PCP Global Алексей Коваленко. По его словам, авиакомпании будет трудно сослаться на чрезвычайные обстоятельства в спорах с пассажирами о компенсациях.

Утром 30 сентября Boeing 737 MAX авиакомпании flydubai с 174 пассажирами на борту подал сигнал бедствия, а затем код захвата. По данным израильской стороны, второй пилот ранил ножом капитана и попытался разбить самолет. Лайнер сел в саудовском Табуке.

В беседе с RTVI Коваленко прокомментировал проблему действующих мер авиационной безопасности в ситуации, когда угроза самолету исходит не извне, от человека за штурвалом.

«Мы привыкли, что проверяют пассажира: паспорт, вопросы, досмотр, рамка. Израиль в этом смысле построил одну из самых жестких систем в мире. Но угроза может исходить и изнутри, от людей, у которых по работе есть законный доступ к самолету», — сказал Коваленко.

По словам адвоката, для таких случаев стандарты ИКАО (Международной организации гражданской авиации) и правила ОАЭ предусматривают проверку персонала и контроль доступа в закрытые зоны. Расследованию, считает он, предстоит ответить на два вопроса. Первый — как нож оказался в кабине. Второй, еще более важный, — подавал ли пилот какие-то тревожные сигналы и могли ли их заметить до вылета.

«Проверка благонадежности не читает мысли. Человек может пройти все проверки и потом совершить преступление», — отметил юрист.

Для Израиля, по словам Коваленко, эта история особенно болезненна: вся израильская модель безопасности строится на том, чтобы найти угрозу до того, как она попадет на борт. Минтранс Израиля участвует в обеспечении безопасности иностранных рейсов в страну, а соглашение об авиасообщении с ОАЭ отдельно прописывает сотрудничество в этой сфере, включая проверку экипажей. Поэтому Израиль вправе спросить у авиакомпании и властей Эмиратов, насколько надежно они проверяют пилотов, которые летают в Израиль, заключил адвокат.

«Угроза оказалась в самом защищенном месте самолета, в кабине, прямо у штурвала. Можно сколько угодно проверять пассажиров, но система мало что стоит, если плохо проверен человек, которому доверили жизни всех на борту. Поэтому расследование должно ответить не только на вопрос, что случилось в воздухе, но и на вопрос, что пошло не так еще на земле», — заявил Коваленко.

Отдельно юрист коснулся вопроса компенсаций. Рейс летел в Израиль, поэтому на него распространяется израильский Закон об авиационных услугах. При серьезной задержке или отмене рейса закон гарантирует пассажирам питание, гостиницу на время ожидания, другой рейс или возврат денег за билет, а при определенных условиях — и денежную компенсацию. Перевозчик может избежать выплаты, если докажет, что сбой вызвали чрезвычайные обстоятельства, которые он не контролировал и не мог предотвратить.

«Пилот — это не плохая погода и не закрытое небо. Это сотрудник, которого компания сама отобрала, проверила и допустила к управлению самолетом», — пояснил Коваленко.

Поэтому в центре спора окажется то, как авиакомпания отбирала и контролировала экипаж, считает адвокат. Кроме того, международные перевозки регулирует Монреальская конвенция. По ней перевозчик отвечает, если пассажир пострадал физически, а пассажиры могут требовать возмещения доказанного ущерба от задержки. Каждый случай, по словам Коваленко, придется разбирать отдельно: пострадало ли здоровье, были ли дополнительные расходы, насколько задержался прилет.

Автоматической компенсации «за испуг» юрист не обещает, хотя пассажиры вполне могли думать, что погибнут, и испытали сильнейший стресс. Юридическое значение, по его словам, могут иметь последствия, которые подтвердили врачи, особенно если человеку понадобилось лечение. Коваленко посоветовал пассажирам сохранить билеты, сообщения от авиакомпании, чеки и медицинские документы, если они обращались к врачу.

Рейс FZ1073 вылетел из Дубая в Тель-Авив утром 30 сентября. Сначала экипаж передал диспетчерам код 7700, который означает аварийную ситуацию на борту, затем — код 7500 (захват или угон). По данным Reuters, на самом резком участке самолет снизился почти на 14 тыс. футов (более 4 км) меньше чем за 30 секунд. На борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей.

По рассказам пассажиров, в кабине второй пилот ранил ножом капитана. Пассажиры и члены экипажа скрутили нападавшего, а управление взяли на себя другие пилоты flydubai, которые летели этим рейсом будучи не на смене. По одним данным, это были россиянин и украинец, по другим — пилоты из ЮАР и Новой Зеландии. Самолет сел в аэропорту Табука на северо-западе Саудовской Аравии, оба пилота экипажа попали в больницу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что саудовские власти арестовали пилота, который ударил коллегу ножом. Сначала в СМИ звучала версия о драке между пилотами, затем — о попытке самоубийства, но в итоге в Израиле стали рассматривать случившееся как сорванную попытку теракта. Израильские СМИ сообщили, что подозреваемый — гражданин Омана. По данным Israel Hayom, он проработал в flydubai девять месяцев. Авиакомпания заявила, что причины и мотивы происшествия пока неизвестны и их установит официальное расследование.

Официальные органы пока не сообщили, каким именно оружием воспользовался пилот и как оно оказалось в кабине. Пилот 1-го класса Андрей Литвинов в интервью RTVI допустил, что второму пилоту не требовалось проносить нож через досмотр: экипаж получает питание по бизнес-классу вместе с металлическими приборами.

Министр транспорта Израиля Мири Регев приостановила полеты flydubai в страну и поручила Управлению гражданской авиации проверить, не нарушила ли компания соглашения с ОАЭ. По данным Israel Hayom, в министерстве считают, что эти соглашения допускают к полетам в Израиль только экипажи с паспортами стран, у которых есть дипломатические отношения с Израилем. У Омана таких отношений нет. Сама flydubai временно приостановила все рейсы в Израиль и обратно.

Пассажиры рейса добрались до Тель-Авива эвакуационным бортом. По данным Ynet, перед вылетом из Табука израильская разведка «Моссад» проверила его экипаж.