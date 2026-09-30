Нож, с помощью которого второй пилот ранил командира самолета, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, мог быть пронесен на борт, так как службы безопасности аэропортов относятся к экипажам лояльно. Такое мнение в интервью RTVI высказал пилот 1-го класса, «Отличник Аэрофлота» Андрей Литвинов.

«Досмотр проходят все экипажи в том числе. Смотря какой нож, ведь нож длиной до четырех сантиметров можно и пассажирам проносить. К экипажам относятся лояльно, потому что ни у кого в мыслях нет, что пилот, например, может попытаться убить ножом другого пилота. А чтобы поранить, вполне достаточно и четырех сантиметров. Может, не заметила служба безопасности или лояльно отнеслись», — предположил Литвинов.

Он допустил, что нож мог быть не пронесен вторым пилотом на борт самолета. «Прятать его не надо, нас же (экипаж) кормят по бизнес-классу, приносят металлические предметы, нож и вилку. А поранить, или глаз выколоть можно и вилкой», — сказал Литвинов.

По его словам, детали случившегося указывают на попытку теракта. «Восхищает поведение командира. Второй пилот из Омана, араб, просматривается покушение на теракт», — считает пилот. Этот случай напомнил ему крушение самолета A320 авиакомпании Germanwings в 2015 году, когда второй пилот целенаправленно направил самолет в горы, в результате чего погибли все 150 находившихся на борту человек.

При этом эксперт затруднился предположить, почему после приземления у самолета оказался сильно поврежден руль направления. «Я видел это, но не понимаю, что это такое. Я не знаю, на каком этапе полета он вырван. Может быть, его вырвало при посадке, по фотографии это сложно сказать», — добавил Литвинов.

30 сентября Boeing 737 MAX, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и код о возможном захвате судна. На борту находились 174 пассажира, включая 27 детей. В результате борт приземлился в Саудовской Аравии, а авиакомпания flydubai сообщила, что на борту подрались пилоты.

«Один пилот ударил ножом другого и попытался повторить теракт 11 сентября — либо угнать самолет и посадить его на землю, либо разбить», — рассказал телеканалу N12 израильский чиновник.

По информации телеканала, капитан воздушного судна — индийского происхождения, а второй пилот, попытавшийся разбить самолет, — выходец из Омана. Сейчас власти выясняют, как он получил разрешение на полет в Израиль.

Позднее СМИ сообщили, что находившиеся на борту рейса flydubai российский и украинский пилоты смогли посадить самолет в международном аэропорту Табука.