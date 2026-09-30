Ужесточение риторики президента Аргентины Хавьера Милея по вопросу Фолклендов направлено на недопуск массовой добычи Британией нефти на этой территории, о военном столкновении из-за архипелага речи не идет. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» аналитик RT на испанском Тимур Альмуков.

«Милей намерен установить как можно больше юридических и политических препятствий, когда добычу нефти еще можно остановить», — пояснил он.

Альмуков напомнил, что изменению курса Милея предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который исключил возможность предоставления помощи Великобритании в случае конфликта с Аргентиной.

«Милей решил воспользоваться окном возможностей, которое появилось на фоне регулярных противоречий между Трампом и британскими властями. Его цель — за оставшиеся два года как можно сильнее склонить Трампа на свою сторону», — сказал эксперт.

Еще одним фактором обострения ситуации вокруг Фолклендов он назвал грядущие президентские выборы, где эта тема может быть использована в качестве консенсуса, объединяющего разные группы населения.

Альмуков также связал возникновение новой волны интереса к территориальному вопросу с прошедшим чемпионатом мира по футболу, где игроки аргентинской сборной вышли на поле с баннером, провозглашающим принадлежность островов их стране.

На этом фоне изменилась и позиция, которую занимает президент Аргентины по отношению к местным жителям — если раньше он говорил, что «островитяне сами должны захотеть стать аргентинцами», то теперь он называет их «привезенными на узурпированную территорию», заявил эксперт.