Израильская разведка «Моссад» проверила пилотов и бортпроводников эвакуационного борта авиакомпании flydubai перед вылетом из саудовского Табука в Тель-Авив, пишет Ynet.

«Моссад» завершил проверку биографических данных экипажа эвакуационного самолета flydubai и разрешил его вылет», — говорится в публикации.

Ранее агентство AFP сообщило, что пассажиры самолета flydubai, экстренно севшего в международном аэропорту Табука на северо-западе Саудовской Аравии утром 30 сентября, вылетели эвакуационным бортом в Тель-Авив.

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai, выполнявший рейс Дубай — Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Сначала рейс FZ1073 отправил диспетчерам код 7700, означающий общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту, а позже — 7500, подразумевающий захват или угон самолета. На борту находились 174 пассажира, включая 27 детей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Саудовской Аравии арестовали одного из пилотов, который ударил ножом своего коллегу и попытался привести самолет к крушению.

Россиянин и украинец посадили самолет flydubai в саудовском Табуке — СМИ

В пресс-службе оператора аэропорта Табука сообщали, что два пилота были ранены и госпитализированы по прилете. По одной из версий борт смогли посадить российский и украинский пилоты, которые находились среди пассажиров, по другой — они были из ЮАР и Новой Зеландии.