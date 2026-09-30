Россия предупредила НАТО, что готова применить ядерное оружие для защиты своей территории, если страны альянса попытаются отрезать Калининградскую область. Об этом пишет Reuters.

«Россия будет готова задействовать весь имеющийся в ее распоряжении арсенал сил и средств, включая ядерное оружие, для защиты своей территории в случае, если страны НАТО предпримут попытку изоляции Калининградской области от остальной части страны», — приводит агентство цитату из дипломатической ноты.

Москва также обвинила альянс в выборе «опасного и безрассудного курса», создающем «высокие риски возникновения прямого вооруженного конфликта». Среди возможных целей для удара в документе упоминаются центры принятия решений в государствах НАТО.

В ответном письме НАТО назвало себя оборонительным союзом, который готов противостоять угрозам безопасности своих членов с любого направления.

«Никакие учения или действия НАТО не представляют угрозы для территории Российской Федерации», — говорится в тексте послания.

Агентство приводит слова бывшего российского дипломата и эксперта по ядерным вооружениям об усилении в России влияния сторонников жесткой линии в вопросах реакции на действия Запада.

«Они [Россия] ожидают более решительных действий, включая блокаду Балтийского моря — шага, который в Европе расценивают как действие, не доходящее до уровня войны, но который сама Россия воспримет как открытую войну. Я вижу риск взаимного просчета», — предупредил он.