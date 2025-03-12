Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф провели телефонный разговор. Они договорились о постоянных контактах для снижения конфронтации между Москвой и Вашингтоном, передает пресс-бюро СВР.

Телефонный разговор прошел 11 марта. Нарышкин и Рэтклифф обсудили вопросы взаимодействия двух спецслужб, касающиеся общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

«Достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном», — подчеркнули в СВР (цитата по ТАСС).

Американская сторона этот разговор пока не комментировала.

Последний раз СВР и ЦРУ контактировали в июне 2023 года, тогда американскую разведслужбу возглавлял Уильям Бернс. Нарышкин рассказывал, что телефонный разговор длился около часа — они якобы рассуждали о том, «что делать с Украиной».

Очная встреча Нарышкина и Бернса проходила осенью 2022 года в Турции. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что переговоры состоялись по просьбе Джо Байдена, занимавшего тогда пост президент США, к российскому главе Владимиру Путину. Директор СВР отмечал, что встреча в Турции была посвящена обсуждению ядерной безопасности и конфликта на Украине. В Белом доме целью этих переговоров назвали поддержание открытых каналов связи с Россией по вопросам безопасности двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что главы разведок договорились в Анкаре не применять ядерное оружие.

Позднее Бернс заявил о «дерзком» поведении Нарышкина во время этой встречи. Экс-глава ЦРУ счел, что высказывания Нарышкина «отражают собственное мнение» Путина. По словам директора ЦРУ, глава СВР держался с «чувством дерзости и высокомерия», а сама встреча была «довольно удручающей».

Нарышкин, комментируя слова Бернса, сказал, что встреча была содержательной и прошла в комфортной обстановке.