Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с RTVI прокомментировал заявления о якобы планах провести в России новую мобилизацию. В последние дни такие утверждения делали президент Украины Владимир Зеленский и западные СМИ.

По словам Пескова, речь идет об информационных утках, которые распространяются для дестабилизации обстановки в России.

«Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», — сказал пресс-секретарь президента RTVI.

Так Песков ответил на вопрос, как в Кремле расценивают утверждения о подготовке новой мобилизации и рассматривают ли российские власти какие-либо сценарии, подразумевающие ее объявление.

Заявления Зеленского и сообщения западных СМИ

С начала лета Зеленский несколько раз делал заявления о том, что российские власти якобы планируют провести новую мобилизацию грядущей осенью. 23 августа он заявил, что после сентябрьских выборов в Госдуму в России якобы пройдет «периферийная мобилизация».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с RTVI называл высказывания Зеленского о планах объявления новой мобилизации в РФ лживой пропагандой «для внутреннего употребления». По словам депутата, на подобные утверждения не стоит обращать внимания.

О том, что в России может быть проведена новая мобилизация после выборов в Госдуму, также писали газеты The Wall Street Journal (WSJ) и The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников США и стран Запада. В то же время, по словам собеседников WSJ, каких-либо решений по этому поводу не принималось.

Что о возможности мобилизации говорят в России

В июле зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мобилизация в России не требуется. Утверждения о ее возможном проведении он назвал лживой провокацией и попытками «нести пургу».

«Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. <…> Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому», — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ по комплектованию армии военнослужащими по контракту.

Как рассказал замглавы Совбеза, в социальных сетях распространяются «вбросы» на тему мобилизации. По его словам, в одной из таких публикаций граждан агитируют подписать контракт с Вооруженными силами со следующей формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». «Понятно, что это проплаченная история, или история, вброшенная врагом», — сказал Медведев.

Об отсутствии предпосылок для новой мобилизации говорил также депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. В интервью «Царьграду» он усомнился в наличии необходимых ресурсов для ее проведения.

«Ну хорошо, мы с вами отмобилизуем миллион народу. Свободно? Свободно. У нас ресурс там почти под 30 миллионов. Ну дальше что? Их надо одеть, обуть, научить, дать технику, оружие, ну и так далее, и тому подобное. Сегодня промышленность готова к этому? Ну, война — это не только линия боевого соприкосновения. Война — это состояние экономики страны, которую сегодня обеспечивает Вооружённые силы», — заявил Гурулев.