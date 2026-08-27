Необъявленный визит в Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа на этой неделе вызвал неоднозначную реакцию в российских военных каналах. Они разошлись в оценках его возможной роли во взаимодействии Вашингтона с Москвой, но в целом сходятся в том, что темы обсуждений были более чем серьезными. RTVI собрал ключевые комментарии.

Спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц полагает, что нужно ориентироваться на президента США Дональда Трампа, который проявил «атипичную скромность в эпитетах», назвав визит Рэтклиффа «рутинным».

«Это о многом говорит. Потому что „рутинные“ бессмысленные визиты он обычно описывает иначе — „прекрасная встреча, отличный разговор, мы замечательно ладим!“ Атипичная скромность в эпитетах как раз говорит о серьезности предмета обсуждения», — написал Коц.

Он напомнил, что в ноябре 2021 года прошлый директор ЦРУ Уильям Бёрнс «лично предостерегал [президента России Владимира] Путина не нападать на Украину». Тот факт, что через три месяца после этого визита началась военная операция РФ на Украине, Коц объяснил тем, что «Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения».

«Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. <…> А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», — заключил он.

Канал «Америкарь» (один из проектов экс-сотрудника пресс-службы Минобороны РФ, создателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука) сосредоточил внимание на том, что одной из тем переговоров могла быть подготовка очередного этапа обмена заключенными.

В публикации перечислены имена российских граждан в тюрьмах США и стран-союзниц и американских граждан — в тюрьмах России.

«При этом публичные фамилии могут быть лишь верхушкой айсберга. Главным предметом негласного торга спецслужб традиционно остаются полностью засекреченные дела: провалившиеся российские разведчики, задержанные в США и странах НАТО, в обмен на осужденных в России за госизмену ценных агентов ЦРУ», — поясняет канал.

Военный эксперт Алексей Рамм отметил, что у главы ЦРУ в иерархии США нет полномочий на обсуждение таких тем, как прекращение обмена ударами по энергообъектам и портам между Россией и Украиной и приостановка боев на тех или иных направлениях.

«При визите в страну, которая не является союзником США, он [директор ЦРУ] является посланником, который привозит противоположной стороне некую информацию с комментариями американского руководства», — указал Рамм (его мнение приводится в канале военного публициста Владислава Шурыгина).

Канал «Имперский легион», напротив, считает, что «фигура директора ЦРУ — это не фигура переговорщика», а «инструмент силового давления».

«По всей видимости, Джон Рэтклифф прибыл в Москву, чтобы озвучить ряд требований. Как учит нас история [военной операции], традиционно это происходит с целью принудить Кремль к очередной сдаче позиций», — говорится в посте.

По мнению авторов канала, «в ближайшие недели» должны произойти изменения, которые станут показателем результатов этого визита. Они призвали наблюдать за Тихоокеанским регионом — активизирует ли Россия учения своего флота или они пойдут на спад, а также за событиями, связанными с мобилизацией.

«По-прежнему основным показателем серьезности намерений Кремля будет являться мобилизация. Ее отмена либо формальное проведение в усеченном виде покажет, что США и их союзники добились своего», — полагают авторы канала.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин ссылается на иранские источники, которые утверждают, что Рэтклифф якобы хотел добиться от Москвы давления на Иран, чтобы тот открыл Ормузский пролив.

«Согласно заявлению иранских источников, Кремль отказался, и угрозы американских санкций, которые могут быть наложены на компании, торгующие с Ираном, Россию не пугают», — пишет он в своем канале Colonelcassad.

Бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов выразил уверенность, что Рэтклифф прилетал в Москву, «чтобы выдвинуть ультиматум».

«Кремль послал его куда следует. Это хорошо. Но начался новый этап эскалации», — заключил он.

Консервативный философ Александр Дугин после визита директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву написал пост: «если вы хотите, чтобы мы не обостряли ситуацию, отдайте нам Украину, и мы не будем».