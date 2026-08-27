Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме совещание с главой Пентагона Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэном Кейном и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Об этом сообщил фотограф президентского пула Эндрю Лейден, опубликовавший снимки в соцсети X. Он уточнил, что Рэтклифф вернулся из России поздно вечером 25 августа.

Согласно расписанию Белого дома, закрытая встреча началась в 18:00 по московскому времени и продлилась около трех часов. Тему совещания не раскрывали.

Рэтклифф побывал в Москве 25 августа, его визит заранее не анонсировали. Первым о поездке сообщил телеканал CBS — после того как в аэропорту Москвы заметили Boeing C-17A Globemaster III и колонну американских дипломатических автомобилей. Это первая публично известная поездка Рэтклиффа в Москву и первый приезд действующего директора ЦРУ в Россию с ноября 2021 года, когда российскую столицу посещал Уильям Бернс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал RTVI, что с Владимиром Путиным директор ЦРУ не встречался. Позднее он рассказал, что это была встреча на уровне спецслужб. Песков назвал визит Рэтклиффа позитивным, но добавил, что судить о влиянии на выход двусторонних отношений из глубокого кризиса преждевременно.

Трамп назвал поездку главы ЦРУ «отчасти рутинной». В интервью радиоведущему Гленну Беку он отверг версии о том, что Рэтклифф должен был предупредить Москву о недопустимости действий против территории НАТО или просить помощи в разблокировании Ормузского пролива. Президент США добавил, что администрация работает над завершением конфликта на Украине и из визита «кое-что может выйти».

По информации The Wall Street Journal, Рэтклифф отправился в Москву после того, как американская сторона получила данные о ранних подготовительных шагах России к возможной мобилизации. Издание Politico со ссылкой на источники написало, что темой поездки стали предостережение российским чиновникам в отношении НАТО и призыв прекратить поддержку Ирана. Пентагон, Белый дом, ЦРУ и ВВС США комментариев не давали.