Силы ПВО сбили 629 беспилотников над российскими регионами в ночь на 18 сентября, сообщило Минобороны РФ. Региональные власти отчитались о погибших и пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры в результате атак.

Согласно сводке Минобороны, в период с 20.00 мск 17 сентября до 8.00 мск 18 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Свыше 350 БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера четверга, большинство из них уничтожено на дальних рубежах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс». По его словам, 64 дрона ликвидировано на подлете к столице.

В ходе отражения атаки на Ростовскую область были уничтожены более 50 беспилотников в Батайске, Таганроге, Ростове и пяти районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате падения обломков повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов, а также автомобилей. В четырех домовладениях повреждены газовые трубы, подача газа приостановлена. В двух местах произошел обрыв электропроводов. Пострадавших нет, уточнил Слюсарь.

В Сочи утром в пятницу был объявлен режим атаки БПЛА, из-за этого приостановили работу избирательные участки, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». Прошу соблюдать меры предосторожности, идет отражение угрозы. Как только станет безопасно, участки возобновят работу», — говорится в сообщении.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о нейтрализации 45 БПЛА за минувшую ночь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Севастополе были сбиты четыре воздушных цели в районе Казачьей бухты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Информацию о последствиях атаки он не привел.

За минувшие сутки ВСУ 147 раз атаковали территорию Белгородской области, удары были нанесены по Белгороду и 11 округам, сбиты и подавлены 187 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. В результате атак погиб один человек. Кроме того, стало известно о гибели мужчины от удара 16 сентября. Еще 14 человек получили ранения.

Над Курской областью за минувшие сутки были сбиты 196 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате атак пострадали двое мужчин. В Беловском районе поврежден объект энергетики, нарушено электроснабжение в восьми населенных пунктах района.

В Брянской области за минувшие сутки было сбито 288 БПЛА, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук. О последствиях атак не сообщается.