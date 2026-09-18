Случайная остановка виляющего фургона под Осло помогла полиции найти 66 860 американских серебряных монет стоимостью не менее 25 млн норвежских крон — около $2,65 млн. Троих граждан Норвегии осудили по делу об отмывании доходов от инвестиционной аферы в США, сообщает Associated Press.

Полиция получила сообщение о подозрительно двигавшемся фургоне в апреле 2025 года. Машину остановили на трассе E18 в коммуне Берум к западу от Осло. То, что открылось полицейским, больше походило на кадр из криминального фильма: фургон был битком набит американским серебром. А затем судьба подбросила второй акт — подъехавшая следом машина скрывала ровно такой же драгоценный груз.

Всего в двух машинах находились 66 860 инвестиционных монет American Eagle. По нынешним оценкам, их совокупная стоимость составляет не менее 25 млн крон, сообщило норвежское управление по борьбе с экономическими и экологическими преступлениями Økokrim.

«Отрадно, что серебро удалось вернуть, а суд уже вынес приговор. Благодаря этому потерпевшие в США смогут получить обратно похищенные у них пожертвования», — заявил государственный прокурор по делу Джон Андре Хвослеф-Эйде.

Монеты были приобретены на средства, полученные в результате крупного инвестиционного мошенничества в США. Норвежские следователи помогают американским властям искать пропавшие активы с 2018 года.

Первую крупную партию обнаружили еще в 2019 году при обыске дома в районе Йонгсколлен. Тогда полиция изъяла 79 500 серебряных монет, оценивавшихся примерно в 17 млн крон. Оставшаяся часть груза считалась пропавшей, пока фургоны случайно не остановили на шоссе.

Организовавшего хранение монет мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам заключения за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах. Женщина получила шесть месяцев тюрьмы, еще одному мужчине назначили десять месяцев условно. Их признали виновными в неосторожном отмывании денег.

Двух граждан Великобритании, обвинявшихся в перевозке монет, оправдали. Следствие в отношении еще пяти человек прекратили. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Монеты American Eagle выпускает Монетный двор США из золота, серебра и палладия. За время поисков стоимость обнаруженной партии значительно выросла вслед за мировыми ценами на серебро. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.