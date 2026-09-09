Норвегия впервые в истории обошла законы и правила Шенгенской зоны, когда экипаж и пассажиры арестованного российского судна «Профессор Молчанов» вылетели с ее территории домой без шенгенских транзитных виз. Об этом рассказал один из эвакуированных, главред радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов, пишет KP.RU.

Как поясняет издание, граждане России и других стран, которые не входят в Шенген и список безвизовых национальностей, обязаны иметь в загранпаспорте соответствующую визу для транзита через Норвегию. Но в этом случае россиянам и без них разрешили улететь с архипелага Шпицберген.

Глава российского государственного треста «Арктикуголь» на Шпицбергене Ильдар Неверов отметил, что «никто без виз через территорию Норвегии еще не летал». Он назвал произошедшее «историческим событием».

При этом россиян сначала доставили из Баренцбурга — главного центра присутствия России на Шпицбергене — в норвежскую столицу архипелага Лонгйир, где находится аэропорт. Дорог между двумя городами нет, добраться можно только вертолетом или по морю.

В этих условиях норвежский губернатор Шпицбергена выделил для транспортировки россиян личное судно, сообщил Горбунов. По его словам, при подъеме на борт все должны были снять обувь, потому что находиться там можно только в тапочках или носках.

Россиянам выделили одну крытую палубу и категорически запретили заходить на другие, рассказал главред радиостанции. Этого пространства было достаточно, оно было больше похоже на бальный зал, чем на обычные корабельные помещения, пояснил он.

В день отплытия в порт Баренцбурга, где собственной полиции нет, прибыл отряд правоохранителей из Лонгйира. Как отметил Горбунов, такое бывает только в экстренных случаях, например, если в поселок забрел белый медведь.

«Оказалось, что эвакуация российских граждан со Шпицбергена приравнивается к нападению полярного медведя. <…> Впрочем, эксцессов и агрессии не было ни с одной стороны», — заключил он.

Горбунов был в составе экспедиции Русского географического общества, посвященной изучению русского наследия на Шпицбергене. Однако она была прервана 3 сентября, когда по решению суда от 31 августа Норвегия арестовала научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Это было сделано по иску украинского «Нафтогаза» с требованием к РФ о возврате денежных средств, которых компания лишилась в 2014 году при потере крымских активов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала арест судна очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада. Она предупредила, что со стороны России последует «соответствующая реакция».

«Если раньше они [западные власти] это камуфлировали под какие-то истории, связанные с правами человека, демократией, теперь они не утруждают себя вообще в принципе объяснениями, а просто захватывают суда, отнимают грузы, даже уже не арестовывают, а просто похищают экипажи. Ну, в общем, дождутся», — заявила она.