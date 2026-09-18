Пентагон рассматривает возможность вывести из Европы около 25 тыс. американских военнослужащих — почти треть нынешнего контингента. Это один из четырех сценариев перестройки военного присутствия США на континенте, сообщает The Times.

Наиболее заметное сокращение может затронуть американские базы в Германии, Италии и Испании. Сейчас в Европе находятся около 80 тыс. военнослужащих США. Часть подразделений при этом могут не возвращать в Соединенные Штаты, а перебросить на восточный фланг НАТО.

По данным газеты, Пентагон подготовил четыре варианта изменения группировки. Один из них предусматривает вывод около 25 тыс. человек. Самый радикальный сценарий допускает сокращение контингента на 40 тыс. военнослужащих и перемещение техники, которая играет важную роль в стратегии НАТО по сдерживанию России.

Пересмотр американского присутствия начался в июне и рассчитан на шесть месяцев. Его возглавляет заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич должен передать выводы главе Пентагона Питу Хегсету. Тот представит окончательную рекомендацию Дональду Трампу. The Times пишет, что это может произойти к 6 ноября.

Обсуждение проходит на фоне требования администрации Трампа к европейским странам брать на себя больше расходов на оборону.

Возможное сокращение вызывает обеспокоенность в Конгрессе и среди европейских союзников из-за напряженности в отношениях с Россией. Сенатор-демократ Джинн Шахин попросила госсекретаря Марко Рубио подключить американских дипломатов к пересмотру, сообщает Reuters. По ее словам, даже небольшое перемещение войск может серьезно повлиять на отношения с принимающими странами.