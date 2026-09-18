Президент США Дональд Трамп выступит на Генассамблее ООН на фоне затянувшейся войны с Ираном, усиления хуситов и роста мировых цен на энергоносители. Многие союзники Вашингтона отказались активнее участвовать в конфликте, пишет Reuters.

Год назад Трамп заявил с трибуны ООН, что американские бомбардировки «полностью уничтожили» иранские ядерные объекты, и приписал себе установление мира между Ираном и Израилем. Теперь ему предстоит обратиться к мировым лидерам после шести месяцев боевых действий, которые он обещал завершить за несколько недель.

США присоединились к ударам Израиля по Ирану 28 февраля, объяснив это неминуемой ядерной угрозой. Несмотря на военные и экономические потери, иранские власти не согласились на условия Вашингтона. Тегеран, как считается, сохраняет запасы высокообогащенного урана.

Иран препятствует перевозкам через Ормузский пролив. Одновременно связанные с Тегераном хуситы разгромили поддерживаемые Саудовской Аравией силы в Йемене, заняли участки побережья Красного моря и острова у входа в Баб-эль-Мандебский пролив.

Наступление хуситов создало угрозу второму важнейшему маршруту мировой торговли и усилило давление на нефтяной рынок. Стоимость Brent превысила $100 за баррель. Эр-Рияд просил США вмешаться, однако Трамп отказался начинать отдельную операцию против хуситов.

Большинство европейских и азиатских союзников также отвергли требования Вашингтона о более активной помощи. По данным агентства, они недовольны тем, что США начали войну без консультаций, а ее последствия ударили по их экономикам. Конфликт перешел в изматывающее противостояние и сокращает запасы ракет Пентагона. Высокие цены на бензин и снижение рейтинга Трампа могут стать проблемой для республиканцев перед промежуточными выборами.

Белый дом настаивает, что цели операции достигнуты. Сам Трамп заявил, что конфликт, «хочется надеяться», приближается к завершению. Аналитики допускают, что война продолжится и после выборов.