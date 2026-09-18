Команда американского рэпера Канье Уэста удалила анонс его выступлений в Санкт-Петербурге с официального сайта, посвященного мировому туру музыканта, из-за хаоса вокруг мероприятия. Об этом заявила РБК руководитель концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

Субчева отметила, что творческие люди отличаются «тонкой душевной организацией» и подвержены различным реакциям.

«Сейчас произошла такая реакция на тот хаос, который у нас происходит в стране вокруг его концерта», — сказала она.

По словам главы Say Agency, после урегулирования всех необходимых нюансов анонс вновь появится на сайте Уэста. Субчева также отметила, что сам рэпер знает о происходящем лишь со слов организаторов и «очень тяжело» переживает эти события.

На момент публикации материала в афише сайта tour.yeezy.com указаны концерты Уэста, которые должны пройти в Джакарте 24 октября, Хьюстоне 31 октября, Далласе 7 ноября и Финиксе 21 ноября. Информация о выступлении в Санкт-Петербурге отсутствует на официальной странице, однако отображается в превью сайта при поиске через Google.

Ранее петербургское издание «Фонтанка» написало со ссылкой на заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Станислава Молдованова, что его ведомство не располагает данными о заявке на согласование выступления Уэста.

Первый иск о защите прав потребителей, связанный с отсутствием возможности вернуть билеты на концерт рэпера, был принят к производству судом Воронежа 14 сентября. Сообщалось, что речь идет о четырех местах общей стоимостью 145 тысяч рублей. По словам истца, представители Say Agency объяснили отказ тем, что покупка была совершена по акции.