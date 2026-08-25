24 августа выяснилось, что широко разрекламированные концерты американского рэпера Канье Уэста (Ye), вопреки анонсам, не могут состояться на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Что спустя сутки известно о причинах отмены и дальнейшей судьбе шоу ― в материале RTVI.

25 августа «Газпром Арена» опубликовала новое сообщение, повторив, что договор об аренде площадки не подписан.

«Концерт без подписанного договора состояться не может. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта», — заявили в компании.

При этом в телеграм-канале стадиона все еще доступен пост с анонсом шоу и розыгрышем билетов на него. В пресс-службе «Газпром Арены» признали, что это «создало у зрителей впечатление о наличии договоренностей с организатором», и принесли извинения.

В компании не смогли объяснить телеграм-каналу «Осторожно, новости», на основании чего публиковалась реклама концертов и почему это не было согласовано с юридической службой площадки.

«Состоится ли концерт, если договор все же будет заключен, — на данный момент этот вопрос неактуален. Действующего договора нет, и концерт на „Газпром Арене“ проведен быть не может», — подчеркнула пресс-служба.

Там добавили, что ответственность перед зрителями несут организаторы ― агентство Say Agency, которому нужно направлять все вопросы о судьбе шоу и возврате денег за билеты.

В Say Agency заявили, что решают «возникшие вопросы». Концерт не отменен, подготовка к нему продолжается, заверили в компании.

Глава агентства Анна Субчева сообщила РБК, что с Канье Уэстом подписан контракт на два шоу, и рэпер уже получил аванс. По словам Субчевой, без аванса «ни один артист не даст свое согласие на анонс». Она добавила, что Say Agency подписало договор с «Газпром Ареной» и выслало документ площадке.

Кто выступал против концерта

Спортивный журналист и футбольный инсайдер Иван Карпов утверждает в своем телеграм-канале, что решение отменить концерт якобы приняли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер в связи с высказываниями Канье Уэста о симпатиях к Адольфу Гитлеру. Официального подтверждения этой информации нет.

В октябре 2022 года Канье Уэст публиковал в соцсетях антисемитские высказывания и угрожал евреям, после чего его аккаунт в Twitter (сейчас — Х) был заблокирован, а несколько мировых брендов прекратили сотрудничество с рэпером.

В 2025 году Уэст принимал участие в рекламе веб-сайта, который продавал футболки со свастикой, и выпустил песню о Гитлере. Из-за этого артисту запретили въезд в Австралию. Позже Ye извинился за свои действия, объяснив их различными проблемами, в том числе биполярным расстройством.

Некоторые активисты в соцсетях выражали недовольство планами привезти рэпера в Россию.

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин после появления анонсов заявил, что концерт Уэста «аморален и недопустим». Он также сообщил о подготовке обращения в «компетентные органы», в том числе Минкультуры, с требованием отменить мероприятие и прекратить продажу билетов на него.

Позже Бородин призвал проверить творчество и публикации Уэста в соцсетях на предмет пропаганды нацизма и демонстрации экстремистской символики. При наличии нарушений активист потребовал возбудить против рэпера уголовное дело.

Сообщения о том, что концерт не может пройти на «Газпром Арене», глава ФБПК назвал «победой всего общества, которое не стерпело плевок в лицо». Он также выступил против возможного проведения концерта Канье Уэста на стадионе «Лужники», отметив, что направил соответствующие обращения правительству Москвы и руководству площадки.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на сообщения об отмене концерта Канье Уэста фразой «Служу России». Об обращениях в какие-либо органы по поводу выступления она не сообщала. В одном из постов глава ЛБИ выразила надежду, что рэпер не станет выступать в «футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграде».

Блогер Владислав Поздняков, в свою очередь, заявил, что это он «отменил» концерт рэпера. «Здесь победитель один — и это я. Я качнул тему больше всех», — написал он.

В некоторых телеграм-каналах появилась информация, что к отмене концерта якобы может быть причастен режиссер Никита Михалков. Официальных комментариев на этот счет не поступало. RTVI обратился в пресс-службу Михалкова.